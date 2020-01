Adara estalla contra Rafa Mora por su comentario machista: "¡No te lo voy a permitir!" Ecoteuve.es 5/01/2020 - 12:39 0 Comentarios

La joven llamó a 'Sábado Deluxe' para defenderse de las acusaciones que estaba recibiendo

Hugo Sierra acudió a Sábado Deluxe para esclarecer todas las novedades sobre su relación con Adara Molinero. El uruguayo confesó que no han mantenido la conversación sobre la custodia de su hijo y que será durante los próximos días cuando intenten llegar a un acuerdo.

Rafa Mora hizo una pregunta durante la entrevista que obligó a Molinero a entrar en directo en el programa. El colaborador no dudó en preguntar a Hugo Sierra sobre si se fía de Adara como madre: "Una persona que ha mostrado bastante inmadurez, que es muy veleta, que cambia bastante de opinión y que tiene ganas de vivir un poco la vida... ¿Te fías de dejarle tu criatura a tu expareja?".

Belén Esteban no dudó en responder al valenciano al grito de "¡Qué feo, qué feo, Rafa!". Por su parte, el ganador de GH Revolution zanjó la polémica asegurando que "independientemente del concurso de Adara y de lo que haya hecho en la casa, ella es una madre excelente y yo soy un padre excelente".

Adara entra por teléfono en Sábado Deluxe

Tras estas palabras, Rafa Mora intentó quitar hierro al asunto pero eso no impidió que Adara entrase por teléfono para defenderse: "¡No voy a permitir que nadie me cuestione como madre!". Asimismo, siguió su encrucijada contra el colaborador: "Mira, rata mora, tú no tienes hijos y no tienes ni idea de lo que se siente por un hijo. ¡Ten mucho cuidado de como hablas de las personas porque haces mucho daño!".

"He estado en un reality y todo el mundo puede opinar de mí de todo, pero de mí como madre, justamente no. ¡No lo voy a permitir!", concluyó la ganadora de GH VIP 7 mientras confesaba estar nerviosa. Finalmente, Rafa Mora pidió perdón por su comentario alegando que no tenía la intención de hacerle daño.