Carmen Borrego carga duramente contra José Antonio Avilés: "¡Eres un mentiroso!" Ecoteuve.es 5/01/2020 - 10:46 0 Comentarios

La colaboradora defiende a su madre de los ataques de sus compañeros

Tras muchos rumores, María Teresa Campos decidió hacer pública la ruptura de su relación sentimental con Edmundo Arrocet. La encargada de divulgarlo fue Terelu Campos a través de un comunicado escrito por su madre. Ahora, Carmen Borrego ha tenido que hacer frente a numerosos comentarios sobre su progenitora en Viva la vida.

Emma García ha preguntado a Borrego sobre los la posibilidad de que el humorista haya roto su relación con María Teresa Campos a través de WhatsApp. La hija pequeña de la periodista no ha dudado en tildar el debate de "machista" y ha asegurado que "no he visto ningún WhatsApp en el que él dijese que se sentía enjaulado, pero sí ha habido un cruce de mensaje entre ambos".

Además, la colaboradora de Viva la vida ha expresado que "no voy a contar si ha sido él quien lo ha dejado porque no me corresponde, lo debe hacer ella, y el contenido de esos WhatsApp los deberá dar ella". Justo en ese momento, Diego Arrabal ha arremetido contra la colaboradora asegurando que es por una exclusiva que tienen pactada con una revista y que Campos no habría respondido a los mensajes del humorista.

Carmen Borrego contra José Antonio Avilés

Tras el cruce de ataques con Arrabal, Carmen Borrego ha decidido abandonar el plató: "Es que es muy fácil hablar desde fuera, sin saber lo mal que lo puede estar pasando una familia por esto. No estoy para coñas, ni para bromitas. Deja de tocarme las narices. ¡Vete a cagar!".

José Antonio Avilés ha aprovechado la conversación entre Borrego y Arrabal para contar que ha recibido unos mensajes de Edmundo Arrocet. Enfadada por todo lo que estaba aconteciendo, Carmen ha cargado contra el colaborador: "¡Enseña lo que te ha mandado Edmundo, ¡eso es mentira! ¡Mentiroso!". Tras estas palabras, Avilés ha confesado que no ha recibido ninguna información sobre la matriarca de las Campos y que era una felicitación por las fiestas navideñas.