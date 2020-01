'Cazamariposas' se ríe de la armadura de Cristina Pedroche: "Muy empoderada, pero no te deja ni mear" Ecoteuve.es 15:00 - 3/01/2020 0 Comentarios

El programa de Divinity realizó una ácida imitación de la presentadora de Antena 3

Nando Escribano y Nuria Marín dedicaron parte del Cazamariposas de este jueves a analizar lo que dio de sí las Campanadas en lo referente a los outfits que llevaron las presentadoras en la cita más seguida del año por televisión.

En su análisis no faltó Cristina Pedroche, que sorprendió en Antena 3 con una armadura de oro. "Vamos a conectar con Cristina que está con nosotros en directo", avisó Nando.

Lea también: El misterioso mensaje de Risto Mejide sobre C3PO que muchos relacionan con Cristina Pedroche.

Quien se puso en la piel de la presentadora para parodiar el diseño elegido fue el colaborador Germán González. "Voy a girarme, creo que puedo", bromeó sobre la rigidez de la escultura. "Lo bueno es que, además, es reciclable. También voy a dar mi discurso: 'Ojalá este año crezca la sostenibilidad y todo el mundo recicle", continuó.

"Gracias Cristina, era supernecesario llevar ese vestido para hacer ese discurso", prosiguió el periodista para terminar: "Solo quiero decir que me siento más Diosa que nunca y súperempoderada". "Empoderada con un vestido que no te deja ni mear. ¡Qué bien!", rio Nuria.

"Los chicos también pueden arriesgar"

Además de hablar del vestido de Pedroche, el formato de Divinity analizó los looks de los presentadores y no dudaron un segundo en criticarlos: "Da un poco de rabia porque parece que solo comentamos los vestidos de ellas, pero es que los chicos no han dado nada de juego otro año más", afirmó Nando a lo que su compañera añadio: "Los chicos también pueden arriesgar, es que parece que no y en muchas alfombras rojas ya vemos gente que se salen del traje".