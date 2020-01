Yotuel Romero: "Beatriz Luengo es la eterna desconocida de España, no saben aún el talento que tiene" Adrián Ruiz 10:00 - 4/01/2020 | 10:12 - 4/01/20 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al cantante, que celebra 20 años con Orishas

"Pável ('Un paso adelante') fue un 'boom mediático' y un ejemplo de inclusión"

"¿Orishas a Eurovisión? Por supuesto, yo soy también español", dice el artista

Orishas cumple 20 años en activo y, para celebrarlo, el grupo ha lanzado Cuba no se fue de mí, un tema con el que hacen un viaje a sus raíces y un reivindicativo repaso a su trayectoria. Yotuel, Ruzzo y Roldán se conocieron en París y su primer disco, A lo cubano (1999), los catapultó a la fama mundial con un sello propio que, con el paso del tiempo, ha terminado marcando el devenir de la música.

"Creamos escuela, no sólo para Cuba, sino que también para el mundo. El sonido que creamos, y eso que por aquel entonces muchos nos llamaban locos, es el sonido que hoy se usa. Para nosotros es muy fácil seguir gustándole a la juventud porque es el sonido que se consume ahora", defiende Yotuel Romero en palabras a ECOTEUVE.ES.

En España, además de por sus canciones, el cantante fue muy conocido por su participación en la serie Un paso adelante, en la que daba vida a Pável. "Mi personaje fue un 'boom mediático' y un ejemplo de inclusión", recuerda con cariño Romero, al que la mítica serie de Antena 3 le terminó cambiando la vida. Allí conoció a Beatriz Luengo, actriz que interpretaba a Lola y que se acabó convirtiendo en su mujer y la madre de su hijo.

La cantante madrileña volvió a la primera línea en nuestro país gracias a su participación en la quinta edición de Tu cara me suena. Antes, muy pocos hablaban de ella mientras que su trabajo como compositora era reconocido internacionalmente con varias nominaciones a los premios Grammy Latino. En 2016, Luengo consiguió su mayor hito al ganar el Grammy Americano por escribir el disco A quien quiera escuchar de Ricky Martin.

¿Se ha sido injusto con ella? "Beatriz era y es la eterna desconocida de España. No saben aún el talento que tiene esa niña: cómo canta, cómo actúa, cómo escribe... Ella es una eterna enamorada de España pero sabe que a veces uno no es profeta en su tierra", asegura Yotuel antes de dejarse querer por Eurovisión y Masterchef Celebrity. "Soy de cocinar, de preparar alimentos, de convencer con las manos... ese es mi fetiche".

Cuba no se fue de mí es una canción con la que hacéis un viaje al origen cuando cumplís 20 años de trayectoria. ¿Se lanzó como un autohomenaje?

Es un tema que ejemplifica y ratifica lo que somos. Esa canción explica lo que ha hecho que Orishas exista. Somos Orishas porque llevamos Cuba dentro, nunca se fue de nosotros. Es un poco de autohomenaje y un mensaje a las nuevas generaciones para que sepan qué es Orishas y de dónde viene. No es una justificación, sino una afirmación de lo que ha sido el grupo.

El videoclip está rodado en París, ciudad que los catapultó a la fama. ¿Por qué cree que dieron ese salto en un país que no es de habla hispana?

La vida. Dios tenía su propósito en París y así lo hizo. Yo lo digo con mucha honra: Orishas no es un grupo cubano, Orishas es un grupo parisino con origen cubano. Yo estoy muy orgulloso de estar en el grupo que más representa a la música urbana de mi país y no haber nacido como grupo en Cuba. Eso me honra mucho más.

Dicen en la canción que A lo cubano cambió el destino de la música en la calle. ¿Por qué?

Totalmente. A partir de esa canción enseñamos una nueva forma de hacer la música urbana. Y es con raíces latinas. A partir de ahí se cambió para siempre el concepto de la música en Cuba. Hasta tal punto que la música que hoy en día se escucha en Cuba es esa, la música tradicional es cosa del pasado. Los que propiciaron ese cambio fueron Orishas.

Y, desde entonces, habéis sido un referente para los que han venido después...

Así es. Fuimos un antes y un después en la música cubana y en la música de todo el mundo. Yo me encontré con Tainy [productor] y me confesó que una de sus inspiraciones para hacer I like It [canción de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny] había sido Orishas. Para mí eso es un halago, una bendición.

¿Imaginó alguna vez que 20 años después seguirían ahí?

Chico, uno siempre vive el presente. El futuro es incierto y el presente siempre lo vivíamos a full. Encontrarme a Don Patricio y que me diga que soy un referente, a Locoplaya y que me diga que soy un referente, a Cruz Cafuné y que diga que Orishas es un referente... Me doy cuenta de que la música que hacen es es muy parecida a lo que hace Orishas y de que no sólo creamos escuela para Cuba, sino que también para el mundo. El sonido que creamos, y eso que por aquel entonces muchos nos llamaban locos, es el sonido que hoy se usa. Para nosotros es muy fácil seguir gustándole a la juventud porque es el sonido que se consume ahora.

En España tienen una buena horda de seguidores. ¿Qué papel juega nuestro país en vuestra trayectoria?

Todo, todo. Creo que nuestro mayor grupo de fans está aquí. No sé si más que en Francia, pero diría que sí. No sé qué fuerza exacta tendrán, pero yo pongo a España por encima de Francia. En 20 años hemos hecho 50 fechas en Francia y casi 500 en España. Imagínate. Lo entiendo porque el idioma ayuda mucho. Cuando llegamos a España, las Islas Canarias jugaron un papel fundamental en nuestra cerrera. Nuestro éxito allí nos catapultó a la península. Al final, también somos isleños. Tenemos un tema que se llama Pasaporte Isleño, que verá la luz el año que viene, que es un homenaje que le hacemos a las islas por todo lo que hicieron por Orishas.

En España también es recordado por su participación en la serie Un paso adelante (Antena 3). ¿Cómo le llegó aquella oportunidad?

Eso fue una cosa muy loca. Luis San Narciso (Globomedia) me dijo que estaban pensando meter en la serie un personaje latino, de raza negra. 'Creemos que esto puede funcionar en televisión, pero no sabemos si España está preparada para esto'. Yo le dije que asumía el reto y brother, impresionante el resultado de Pável y la aceptación que tuvo por parte del público en España. Para mí, fue una batalla ganada en cuanto a los emigrantes que venimos a este país a buscarnos la vida. Yo el lograr que en la televisión también hubiera hueco para ellos y que generen rating... es un orgullo. Pável funcionó mucho. De hecho, me decía la productora que nunca se imaginaron el alcance que iba a tener el personaje. Fue un boom mediático. Esto demostró que hay que abrirse a la inclusión, no sólo de los negros, sino que también a los gitanos, a los peruanos, colombianos...

Aparte de Beatriz Luengo, ¿sigue manteniendo el contacto con otros actores de la ficción?

Totalmente. Tenemos un amor súper lindo con Mónica [Cruz], con Miguel Ángel [Muñoz]... Somos súper amigos.

¿Se animarían a hacer el esperado reencuentro de UPA?

No sé. Eso ya no depende de mí. Yo sólo tuve un pequeño espacio, aunque fue un año entero de trabajo que se me hizo muy grande porque me dio mucho reconocimiento en España. Quién sabe qué haría Beatriz, con Miguel, con Pablo [Puyol] y con Mónica.

Beatriz Luengo ha vuelto a tener reconocimiento en España tras su paso por Tu cara me suena. Se lo merecía ya, ¿no?

Yo creo que Beatriz era y es la eterna desconocida de España. No saben aún el talento que tiene esa niña: cómo canta, cómo actúa, cómo escribe... Tu cara me suena le sirvió para demostrar su valía. Ella es una eterna enamorada de España pero sabe que a veces uno no es profeta en su tierra.

¿Se ha sido injusto aquí con ella?

Yo creo que en España no han sabido cómo potenciar un producto español de tanta calidad. Pero yo creo las cosas están cambinado. Recientemente, el libro que escribió está arrasando en ventas. Ella se ha sabido reinventar mucho.

¿Para cuando una nueva colaboración juntos?

Hay temas nuevos preparados ya de Orishas junto a Beatriz Luengo. El próximo saldrá a principios de enero y es un tema con un mensaje brutal. Va a ser una canción histórica para el grupo.

¿Usted se animaría a participar en Tu cara me suena?

Yo estuve de invitado y realmente no veo en Tu cara me suena. Yo me veo más en Masterchef. (Ríe). Soy más de la cocina, de preparar alimentos, de convencer con las manos... ese es mi fetiche. Creo que soy un cocinero frustrado. Si no hubiera sido cantante, hubiera sido cocinero.

¿Y en Eurovisión?

Quién sabe... Por supuesto, yo soy español. (Ríe). Yo creo que podría pasar perfectamente. ¿Te imaginas a Orishas en Eurovisión? Sería un boom. (Ríe).

¿Esto es el adelanto de un nuevo disco?

No, aun no. El disco creo que saldrá para 2021. Este año va a ser de mucho trabajo y mucho show. Seguimos con la gira Origen y el próximo año con la gira de los 20 años.