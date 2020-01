El sobrecogedor relato de Topacio Fresh: "Me tiraron dos cócteles molotov" Ecoteuve.es 13:45 - 3/01/2020 0 Comentarios

La artista recordó el ataque que sufrió en su galería en 'Ven a cenar conmigo'

Topacio Fresh puso los pelos de punta a sus comensales en la última velada de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. La artista momento que aprovechó para compartir con sus comensales diferentes aspectos de su vida y algunas anécdotas curiosas, especialmente la vez que atacaron su galería de arte con dos cócteles molotov por un cuadro.

"Es una versión de La Piedad, pero protagonizada por Alaska y Mario. Es un cuadro que me encanta, pero me dio muchos problemas", comenzó reconociendo antes de entrar en detalles: "Yo estrené esa exposición un jueves, y ya el mismo viernes me atacaron con bombas".

"Pero, ¿cómo sucedió exactamente? No lo entiendo", insistió Suso ante la sorprendente historia que estaba relatando la anfitriona de la noche. "Se sintieron ofendidos por esa imagen y me dijeron que si no la quitaba me quemaban la puta galería", aclaró ella.

"Me enviaron, en solo una semana, 1.000 cartas amenazándome, exigiéndome que quitase la exposición. A veces el arte puede ofender mucho a según qué sectores", concluyó.