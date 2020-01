Alba Carrillo, Adara y su guerra tras 'GH VIP': "Usé la cama para dormir, no para morrearme" Ecoteuve.es 11:26 - 3/01/2020 0 Comentarios

"Yo soy la ganadora moral, me cago en la leche", aseguró la modelo

Han pasado unas semanas desde que se pusiera punto final a GH VIP. A pesar de ello, la guerra entre los exparticipantes del concurso sigue abierta. El último encontronazo ha sido protagonizado por Alba Carrillo, que ha cargado contra Adara Molinero, a la que no considera una justa ganadora del concurso.

"¡Otra vez me han quitado el maletín y no tocaba!", declaró, comparando Gran Hermano con Supervivientes 2017, donde también quedó a las puertas de la victoria. "Yo soy la ganadora moral otra vez, me cago en la leche", aseguró.

"Me han vendido un montón de cuentos y estoy hasta las narices", dijo. "Yo me creí la historia", confesó en referencia al romance entre la ganadora del reality y Gianmarco Onestini.

Alba Carrillo asegura que Adara le 'robó' el maletín de #GHVIP7: "Yo soy la ganadora moral" https://t.co/s1vb5B8sci — Telecinco (@telecincoes) January 2, 2020

Adara se hizo eco de las palabras de su compañera en Telecinco, y optó por arremeter con un contundente mensaje: "Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día. Besitos dormilona", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día. Besitos dormilona ???? https://t.co/qTCkXuTCe7 — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) January 2, 2020

Pero el cruce entre ambas no terminó ahí. Alba Carrillo lanzó un nuevo dardo, esta vez desde una historia a través de su cuenta de Instagram, en la que se podía ver cómo sus familiares y amigos la recibían en plató. Junto a las imágenes, se podía apreciar un texto dedicado a la ganadora de GH VIP: "Nunca estuve sola, nunca cambié de chaqueta, siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por ningún maletín. La cama la usé para dormir sí, no para "morrearme" con nadie, ni conseguir pases a Supervivientes".