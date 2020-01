Kiko Hernández estalla contra Borja, el ex de Chiqui: "Ojalá termines donde tienes que terminar: en la cárcel" Ecoteuve.es 3/01/2020 - 11:00 0 Comentarios

La concursante de 'GH' anunció hace unos días la ruptura con su marido

Chiqui, concursante de GH 10, anunció hace unos días su separación de Borja, su marido y padre de sus dos hijas. La murciana se mostró hundida ante la situación y las reacciones no se han hecho esperar después de la entrevista que concedió a Deluxe.

Kiko Hernández, colaborador de Sálvame, se ha mostrado muy duro ante lo ocurrido. "He tenido mucha relación con esta pareja. Yo los casé en Las Bodas de Sálvame. Yo qué sé lo que ha ocurrido. He preguntado cosas que no ha querido contar Chiqui y creo que no pueden hacerse públicas, que sí se tienen que hacer en una comisaría o en un juzgado, como ya ha hecho", comenzó diciendo.



"Te miro a ti, Borja, si estás viendo la televisión", prosiguió el colaborador de Sálvame, antes de lanzar un implacable mensaje al, hasta ahora, marido de Chiqui.

"Lo que le has hecho a Chiqui solo puede hacerlo un canalla y un sinvergüenza como tú. Solo lo puede hacer un canalla y sinvergüenza y un hijo de su madre como eres tú. Y ojalá el peso de la justicia caiga sobre ti y termines donde tienes que terminar: en la cárcel", espetó.