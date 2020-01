María Teresa Campos y Joaquín Prat sorprenden con sus 'cameos' en el regreso de 'Cuéntame' por Navidad Ecoteuve.es 3/01/2020 - 10:55 0 Comentarios

Los presentadores se colaron en el episodio de la serie que TVE emitió jueves

Cuéntame cómo pasó regresó este jueves a Televisión Española con un capítulo centrado en la Nochebuena de 1990, con Antonio y Mercedes haciendo vida por separado, en el que ya se intuye por dónde irán las tramas en esta segunda parte de la temporada número 20.

Una vez más, el patriarca del clan echó por tierra la bonita idea de reunir a toda la familia por Navidad en el Bistró nueve meses después de separarse de su mujer. ¿La culpa? El alcohol y unos bogavantes 'asesinos'. Antonio se percata de que Merche ha rehecho su vida sin él, incluso ha sustituido la cama de matrimonio por una más pequeña.

Como decimos, el episodio muestra las líneas a seguir de todos los personajes en esta tanda. Toni, por ejemplo, descubre que algo le ocurre al hijo que tuvo con Juana; Inés parece que vivirá una revolución sexual con su compañera de teatro y con el padre de la amiga de su hijo, y María está dispuesta a todo por Salva, "el amor de su vida".

Así fueron los 'cameos' de Joaquín Prat y María Teresa Campos

Con todo esto, los Alcántara se reunieron en el Bistró para celebrar la Nochebuena junto a los vecinos de San Genaro que esperaban impacientes a ver el concurso de Abraham en El precio justo en el que Joaquín Prat Jr. puso la voz a su padre, tal y como indicaron los créditos iniciales.

Pero este no fue el único 'cameo' especial del episodio. Los guionistas de Cuéntame también colaron el saludo navideño de María Teresa Campos de 1991: "Qué alegría, querido Joaquín Prat, que me des la oportunidad esta noche de abrir las puertas, como si no fuera Nochebuena como su fuera por la tarde, de esta es la casa de todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, una gran felicitación, querido compañero y amigo Joaquín".

"Si yo tuviera que valorar, el sumar esta noche a toda la gente que quiero que está aquí reunida de mi familia, toda esa gran familia de TVE y tuviera que ponerle precio, no sabría...", sigue diciendo la presentadora.