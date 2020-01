Cristina Pedroche habla del precio de su vestido y desvela lo que hará con su "armadura contra las críticas" Ecoteuve.es 2/01/2020 - 16:36 0 Comentarios

La presentadora cuenta toda la intrahistoria que rodea a la pieza que llevó en Campanadas

Vuelve a insinuar que podría dejar de retransmitir las uvas: "Cada año es más difícil"

Cristina Pedroche ha vuelto a ser la protagonista de las Campanadas. La presentadora y su vestido, que este año ha sido una escultura de oro, hicieron que Antena 3 lograra récord histórico en la cita. Este jueves, la colaboradora, aun inmersa en una "resaca emocional" ha contado toda la intrahistoria en Zapeando.

Pedroche ha contado que su armadura llegó a contrarreloj a la cita dado su complejidad: "Está hecho sobre mi cuerpo, por delante y por detrás encajaba perfecto, pero no cerraba. No era por estar más gorda o delgada, sino por costillas. No me puedo quitar una costilla".

La presentadora empezó a ponerse la pieza de Jacinto de Manuel (Josie lo conoció después de un reportaje de una conocida revista) en torno las 22.00 de la noche y estuvo lista tan solo dos minutos antes de empezar el directo.

Sobre el precio de su "armadura y coraza contra las críticas", el estilista ha afirmado que "estamos hablando de muchos ceros" y que "no tiene precio" porque "ya forma parte de la cultura de este país". "Es un acto de generosidad, está hecho para mí", ha dicho ella.

¿Son las últimas Campanadas de Cristina Pedroche?

Pedroche, que ha desvelado que pondrá la armadura en su casa "porque es una pieza de arte" no ha confirmado sí estará presente en las próximas Campanadas. "Cada año es más difícil y cada año recibo más críticas", ha dicho-. "Yo soy feliz construyendo este sueño, pero que no pasa nada. Hay más. Soy una presentadora que puede hacer más cosas".

Por si acaso, Josie ya tiene una "idea pensada". La motivación es máxima ya que Antena 3 ha estado a tan solo una décima de dar el sorpasso histórico a Televisión Española. ¿Ocurrirá en 2020 de la mano de Pedroche?