La reacción de una comensal al ver a su cita de 'First Dates' vestido de cebra: "La gente piensa que estoy de la olla" Ecoteuve.es 18:21 - 2/01/2020 0 Comentarios

Felipe explicó que llevaba ese disfraz porque trabaja como animador sociocultural

First dates comenzó la última semana de 2019 con el especial 'Second dates', donde algunos comensales que no encontraron el amor en su primera cita, pudieron volver este lunes a probar suerte.

Una de ellos fue Bárbara, que en su primera visita al restaurante de Cuatro vio cómo su pareja se marchaba en plena cena y la dejaba plantada: "Lo vamos a dejar aquí porque no me interesa ni una amistad ni nada contigo. Soy muy sincero y paso de estar perdiendo el tiempo aquí", le dijo el chico con el que le había emparejado el programa.

Lea también: Un joven farda de su éxito con las mujeres en 'First Dates': "Me echan por golfo de las discotecas".

En esta segunda oportunidad, Bárbara confesó que "estaba en el programa para que la sorprendieran". A lo que Carlos Sobera, que sabía lo que acontecía, advirtió: "Bárbara prepárate". Y bien que lo hicieron ya que Felipe, su cita, apareció en el local vestido de cebra con un gorro de Papá Noel y cuernos de reno, dejándola boquiabierta.

"La gente piensa que estoy de la olla, literalmente. Hago cosas que no saben de dónde vienen y para qué. Conozco a gente que me dice eso, pero también hay algunos que me miran de reojo y piensan que listo soy", comentó el madrileño.

Entonces Felipe justificó su disfraz: "Trabajo con niños, soy animador sociocultural y profesor de inglés y lo que haga falta con críos. Esto [el disfraz] forma parte de mi trabajo a veces porque cuando quieres que un niño de siete años se concentre en el presente perfecto, o se lo dice una cebra o no le entra".

Cuando la cita llegó a su fin, el madrileño estaba a favor de un segundo encuentro: "me pareces encantadora y maravillosa. He tenido una cena estupenda". Bárbara, por su parte confesó que "no tendría una segunda cita porque el estilo de vida que tienes es algo que ya probé y no me funcionó, pero no quiero perder el contacto contigo, de verdad".

Por su parte la leridana señaló que "me gustaría volver a vernos, pero para disfrazarnos o algo así, algo divertido para pasárnoslo bien". Pero concluyó dejando claro que "de pareja, no".