Fuerte bronca entre María Claver y Juan Carlos Monedero: "Ningún comunista me va a dar clases de nada"

La periodista y el politólogo protagonizan el primer encontronazo de 2020 en Telecinco

Juan Carlos Monedero y María Claver han protagonizado la primera bronca de 2020 en El Programa de Ana Rosa. Todo ha sido a raíz de un comentario que había hecho la periodista sobre el conflicto independentista.

"Todos estos partidos, que son tan amigos de Podemos [señalando a Monedero] y que son tan enemigos de España tienen una cosa en común...", declaró la tertuliana en referencia a Esquerra Republicana y Bildu.

"Ya estamos... ¿enemigos de España? Yo soy bastante más español que tú, porque tú rompes España", reaccionó el político. "No puedes llamarme anti español porque la ultima vez que nos llamaron así, Franco nos fusiló".

María Claver dejó claro que "no iba a tolerar" ese tipo de comentarios: "Ningún comunista me va a dar clases de nada. Ana, esto no se lo voy a permitir", se dirigió de forma contundente a la presentadora del programa en el periodo navideño, Ana Terradillos.

Al ver que ambos colaboradores no cesaban la discusión, la conductora temporal del matinal de Telecinco, decidió dar paso a un vídeo para continuar con normalidad el espacio matinal de Telecinco.