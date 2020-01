El alegato de Cristina Pedroche contra la violencia de género: "Mi recuerdo a todas las mujeres que ya no están" Ecoteuve.es 12:26 - 1/01/2020 0 Comentarios

La presentadora apeló al amor propio y la autoestima en su discurso de Campanadas

Cristina Pedroche dio la 'campanada de oro' con su espectacular armadura. Como viene siendo habitual durante los últimos años, la presentadora habló de la violencia machista en su discurso, en el que tampoco faltó el cambio climático y un alegato hacia el amor propio y el autoestima.

"Estoy llena de ilusión por vivir, con muchísimas ganas de seguir aprendiendo, formándome para seguir siendo mejor persona y mejor mujer. Y para eso solo hay una forma: queriéndome más y mejor a mí misma", empezó diciendo.

"Sí. Y vosotras y vosotros, también. Hay que cuidarse y quererse más. Es la única forma de querer a los demás. De tener un amor sano", siguió.

El discurso de la Pedroche también tocó el cambio climático: "Ojalá en 2020 crezca la conciencia medioambiental y la cultura de la sostenibilidad". La presentadora pidió "sin excusas" el reciclaje del plástico y del vidrio.

Por último, la de Vallecas alzó su voz contra la violencia de género: "No podemos negar que la violencia machista existe, que sigue existiendo. Desde el desgarro silencioso y continuo que me provoca, no puedo dejar de recordar a todas las mujeres que ya no están en 2019. Mi corazón está con vosotras".