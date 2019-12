Así ha sido el espectacular vestido-armadura de la 'diosa' Cristina Pedroche en las Campanadas de 2019 Ecoteuve.es 1/01/2020 - 0:00 | 00:13 - 1/01/20 0 Comentarios

La pieza, titulada 'Venus MMXX', es obra del artista Jacinto de Manuel

Como una diosa fundida en oro. Desvelado, por fin, el misterio mejor guardado de la televisión: el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de Antena 3. Ha sido a las 23.56. Una creación en la que la presentadora llevaba trabajando, con el estilista Josie desde hace meses.

La pieza, titulada 'Venus MMXX', es obra del artista Jacinto de Manuel, que ha necesitado 650 horas de trabajo. "Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad", ha dicho.

Cristina Pedroche presentó, por sexto año consecutivo, las Campanadas desde la puerta del Sol de Madrid. Y lo volvió a hacer con Alberto Chicote, su compañero de faena en las cuatro últimas ocasiones (antes fueron Frank Blanco, en 2014, y luego Carlos Sobera, en 2015).

La de Vallecas volvió a concentrar toda la expectación, como viene ocurriendo en las últimas despedidas de año, aunque en TVE volvió a tener como rival a Anne Igartiburu, toda una institución en las Uvas desde hace 15 años. La presentadora vasca tuvo como compañero a Roberto Leal.

En Telecinco, los encargados de dar la bienvenida a 2020 fueron Jesús Vázquez y Paz Padilla. Por su parte, Cristina Pardo e Iñaki López dieron las Campanadas en La Sexta.

El vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas, el secreto mejor guardado

Durante los últimas semanas, Cristina Pedroche se ha encargado de calentar la Nochevieja de Antena 3 dando pistas sobre la creación elegida para despedir 2019 y dar la entrada a 2020 en el canal de Atresmedia.

"Este año no llevo ropa interior... porque no puedo". Esta fue la primera pista que Cristina Pedroche dio sobre su vestido para las Campanadas, hace ya más de un mes. "Es el año que más problemas nos está dando", reconoció días después. "No descarto ir en vaqueros", comentó más adelante.

El pasado lunes, la presentadora sorprendió con un vídeo en el que paseaba desnuda por la Puerta del Sol. "No es cuestión de atreverme. Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me dé la gana. Os vais a quedar de piedra. Os espero con muchísimas ganas mañana", apuntó.

El objetivo de Antena 3 es volver a superar el brillante dato que anotó el año pasado. La retransmisión de Pedroche y Chicote anotó un 26,6% de share y 4.402.000 espectadores, el mejor resultado de la cadena y de la historia de las emisoras privadas.