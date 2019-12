La espectacular bronca entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti: "Eres un clasista y un sinvergüenza" Ecoteuve.es 31/12/2019 - 16:05 0 Comentarios

Los colaboradores de 'Ya es mediodía' se han reencontrado este martes en el plató

Ni Sonsoles Ónega lo ha podido arreglar. Alba Carrillo y Miguel Frigenti se han reencontrado en el plató de Ya es mediodía después de semanas llenas de menosprecios tras el concurso de la primera en GH VIP 7. La modelo, incluso, llegó a pedir la 'cabeza' de su compañero.

"Somos compañeros, pero nunca hemos sido amigos", ha dicho primero Alba a lo que Frigenti ha dicho que se había "equivocado" por haber utilizado el término "mierda" para calificar su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

Lea también: El micro abierto de un reportero de Sálvame que traicionó a Carlota Corredera

"Cronológicamente es ella la que hace una broma una y otra vez para que yo me vaya del programa", ha seguido el colaborador a lo que Carrillo le ha reprochado haber ganado "dinero" a su costa por "subir a verme al confe".

"A mí una persona que me llama hijo de puta y no tiene la educación de pedir disculpas... no tengo nada más de qué hablar", ha espetado Frigenti a lo que ella ha contestado: "Al decir que mi concurso era una mierda has insultado a todos esos fans y has hecho la vida imposible a mi madre".

Poco a poco, la tensión ha ido en aumento y ambos se han reprochado sus comienzos en la televisión: "Yo empecé vendiendo caravanas con mis hermanos, mientras que tú empezaste vendiendo tu ruptura sentimental y aquí cada uno tiene que asumir por lo que estamos aquí".

Alba Carrillo, a Frigenti: "Eres un sinvergüenza"

"A mí no me toques las narices, Miguel Frigenti. Te lo advierto. No me hables de clasista porque tú eres el tío más clasista que trabaja aquí", ha gritado fuera de sí Alba mientras que Sonsoles y Miguel Ángel Nicolas intentaban poner paz. "Eres un sinvergüenza".

La bronca ha terminado con la espantada de Alba Carrillo después de decir a su compañero que no se "puede ser buen periodista si no se es buena persona". "Me da muchísima pena, pero esto hoy no se puede arreglar", ha sentenciado la presentadora.