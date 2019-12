'Cazamariposas' destapa la gran mentira de Gianmarco y él estalla: "Ya no saben qué inventar" Ecoteuve.es 31/12/2019 - 12:09 0 Comentarios

Laura Lago afirmó que el italiano se vende como DJ, cuando en realidad, él no pincha

Después de que este fin de semana se produjera un incidente entre los amigos de Gianmarco y un reportero de Telecinco mientras cubría uno de sus bolos, Laura Lago, directora de Cazamariposas, destapó la gran mentira del italiano que robó el corazón de Adara en GH VIP 7.

La periodista contó que el entorno cercano del exconcursante del reality impidió a las cámaras que le grabaran en el lugar donde iba a pinchar. Y es que, según el testimonio de la directora del formato de Divinity, "Gianmarco, que se vende como un DJ, no estaba pinchando. Había otro chico que estaba agachado y era el que estaba pinchando".

Lea también: Hugo Sierra desvela el grave problema económico que le causó ganar el maletín de 'GH Revolution'

El italiano, que pasó la jornada de este lunes esquiando, estalló contra esta información en sus stories de Instagram: "Acabo de llegar a casa y me he enterado de lo que están diciendo en los programas", empezó diciendo muy enfadado. "Estamos en un nivel tan absurdo que ya no saben qué inventar".

"Yo creo que si mañana llueve o nieva, la culpa es siempre de Gianmarco Onestini", dijo. "Ahora os digo, estoy sinceramente cansado y tengo otras cosas que contestar que a estas tonterías y mentiras".