La metedura de pata de un concursante de '¡Ahora caigo!' con un famoso villancico: "¡No me lo puedo creer!"

El inglés pasó factura a Marcos a una pregunta, a priori, sencilla de resolver

Si hace unas semanas, la respuestas de una concursante de ¡Ahora caigo! al intentar responder a una pregunta cuya respuesta era Atlético de Madrid se viralizaban en redes sociales, Marcos pasará a la historia por su metedura de pata con el inglés en un famoso villancico.

La pregunta era sencilla: "¿Qué popular villancico fue la primera canción que se transmitió desde el espacio?". Y las pistas ofrecidas por el concurso tampoco quisieron dificultarle mucho la labor: "J_N_L_ __LL_".

Preso de los nervios, Marcos empezó a probar suerte: "Jingle Wells", "Jangle Wells". Cuando los 30 segundos se consumieron tanto el como Arturo Valls no salieron de su asombro: "No me lo puedo creer".

"Lo que suena son las campanas", dijo el presentador después de todos los intentos del concursante. Efectivamente, la respuesta correcta era "Jingle Bells".