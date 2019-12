Belén Rodríguez da el motivo por el que se fue de 'Sálvame' y llama "machistas" a sus compañeros Ecoteuve.es 10:40 - 31/12/2019 0 Comentarios

La periodista reaparece en el programa para hablar de María Teresa Campos

Belén Rodríguez reapareció este lunes en Sálvame semanas después de causar baja. Aprovechando una breve conexión para hablar de la ruptura de María Teresa Campos con Bigote Arrocet, la excolaboradora quiso explicar por qué había desaparecido del programa de Telecinco.

Y es que muchos rumores apuntaban a que la salida de Belén Ro era por el fichaje de Antonio David Flores. Sin embargo, según dijo ella, ese no fue el motivo. "Tuve un problema físico, lo tuve allí, en Telecinco, y el servicio médico lo puede comprobar".

Lea también: El micro abierto de un reportero de 'Sálvame' que traicionó a Carlota Corredera: "Es muy lenta"

La periodista no afirmó si regresará al espacio de La Fábrica de la tele. "Dependerá de mí, de lo fuerte que me encuentre yo para enfrentarme a determinadas cosas". Eso sí, Belén Ro confirmó que "no quiero coincidir" con Antonio David en un plató. "No da juego a no ser que hable de su vida, que es lo que lleva haciendo 20 años".

Su intervención en Sálvame terminó reprochando a Kiko Matamoros, Ylenia, Kike Calleja, Gustavo González y Antonio Montero el que durante un mes ninguno la haya llamado para preguntarla. Por eso, a todos los hombres les llamó "machistas absolutos" y dijo que hacían "aquelarres contra una mujer"