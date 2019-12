El micro abierto de un reportero de 'Sálvame' que traicionó a Carlota Corredera: "Es muy lenta dando paso" Ecoteuve.es 10:10 - 31/12/2019 0 Comentarios

Sergi Ferre se quejó de la tardanza de la presentadora para dar paso a su canutazo a Hugo Sierra

Carlota Corredera se cogió un rebote monumental este lunes en Sálvame por culpa de un traicionero micro abierto. Todo ocurrió cuando el reportero Sergi Ferre se quejó de lo mucho que tardaba la presentadora para darle paso a su 'canutazo' con Hugo Sierra.

El periodista tenía el objetivo de recoger declaraciones del aun marido de Adara. Sin embargo, la espera acabó por desesperar tanto al periodista que cuando le dieron luz verde desde Madrid, soltó "es que mi compañera es muy lenta".

La frase se escuchó tanto en las casas como en el plató, por supuesto, por lo que la cara de la propia Carlota era todo un poema. En un principio no supo cómo reaccionar, pero una vez terminada la conexión le cantó las cuarenta a su compañero.

"Se ha escuchado como decías que soy muy lenta dando paso", empezó diciendo para luego dar el motivo de su tardanza. "Yo respeto mucho tu trabajo, impecable siempre lo defiendo el trabajo de calle. Estaba acabando Antonio David, por eso no te he dado paso, no porque sea lenta, sino que lo he dado cuando he podido. Un abrazo".