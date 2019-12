Los excéntricos tatuajes de una comensal de 'First Dates': "Llevo una barra de chóped y un váter" Ecoteuve.es 31/12/2019 - 9:34 0 Comentarios

Lorena y Jonathan acudieron por segunda vez al restaurante de Cuatro

Siempre hay que pensárselo dos veces en el momento de hacerse un tatuaje porque lo que se haga se quedará en la piel para siempre. Lorena lo tiene claro y contó orgullosa a Jonathan, su cita, los dos excéntricos dibujos que lleva estampados.

Los dos, que volvieron al restaurante de First Dates por segunda vez para encontrar a su media naranja, tenían muchos puntos de conexión al ser youtubers. "Subo vídeos de lo que me da la gana, de risa. No tengo algo definido en el canal", dijo la madrileña.

"Yo también hago vídeos de risa. Igual salgo en calzoncillos pegándole con el 'mendingo' al lavabo", relató entre risas el chico de Castellón, lo que gustó a Lorena: "Me ha hecho gracia imaginarle con la cola ahí dándole trastazos...".

A continuación, Jonathan le preguntó por si llevaba tatuajes. En primer lugar, Lorena le enseñó uno en el brazo: "Es una barra de choped con un peto. Se llama chopeto. En bachillerato este dibujo lo hacía un montón".

"¿Y el otro?", preguntó él curioso. "¿De verdad lo quieres saber qué es? Tengo un báter", dijo. "Por favor, la cuenta", bromeó su compañero de mesa.