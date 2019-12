Anne Igartiburu se llevará a Rosalía a las Campanadas de TVE: "Estoy moviendo hilos" David Saiz 8:57 - 31/12/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora, que cumple 15 años en la Puerta del Sol

"He aprendido a disfrutar y estar a lo que estoy. Son muchas horas de directo en mi carrera", dice

"Rojo, brillante, manga larga, escote precioso y Caprile". Son las claves de Anne Igartiburu para las Campanadas de esta Nochevieja, su decimoquinta bienvenida al año nuevo en TVE. Su gran noche. "No me permito estar nerviosa. He aprendido a disfrutar y a estar en lo que estoy", dice a ECOTEUVE.ES. "Son muchas horas de directo a lo largo de mi carrera".

En efecto, Anne Igartiburu es una de las presentadoras con mayor trayectoria en la cadena pública y todo un icono en la Puerta del Sol. Este año volverá a estar acompañada por Roberto Leal.

La presentadora sigue todos los 31 de diciembre la misma rutina: corre la San Silvestre y, después de una ducha, directa al centro de Madrid. No asiste, por lo tanto, a una comida que tradicionalmente organiza Alberto Chicote en su restaurante con los presentadores de las Campanadas que quieran asistir.

En el balcón de la Puerta del Sol, Anne Igartiburu aparecerá de nuevo vestida por Lorenzo Caprile. Un diseño que completará con algún artículo prestado, como ha hecho en otras ocasiones. Esta vez será "de la artista más importante del año". ¿Rosalía? "Sí". "Estoy moviendo los hilos".

Siempre dedica Nochevieja a algún fin o causa benéfica. ¿A qué será este año?

A la agenda 2030 para el compromiso medioambiental. Quiero hacer un guiño a todo lo que estamos viviendo y hacer mi pequeño homenaje. Tendré algo que represente a ese movimiento de compromiso.

Y luego también habrá otro guiño a través de Malas madres, que tiene que ver con la igualdad y romper el techo de cristal. Y dos mujeres me prestarán algo o me lo darán. Otros años fueron Rafa Nadal, Margarita Salas, Nuria Espert, Pablo Alborán... Estoy moviendo hilos, pero es la artista más importante de este año.

¿Rosalía, puede ser?

Sí.

¿Lleva a cabo alguna preparación especial para las Campanadas?

Suelo correr la San Silvestre, pero han adelantado la salida. La organización me deja ponerme delante para salir antes. Los 10.000 los corro cómoda en una hora y quince. Pero si no me da tiempo, saldré a correr por la tarde, a las 17.00, y luego me pegaré una ducha y tiraré para la Puerta del Sol.

Roberto Leal comió el año pasado con Alberto Chicote y Cristina Pardo. ¿Usted está invitada?

Sí. Pero estoy en casa o voy a correr. En ese portal están todos los presentadores y todos tenemos relación. Es muy chulo.

¿Sigue poniéndose nerviosa?

No es que no me ponga nerviosa, es que no me lo permito. Sé que si me pongo nerviosa, puedo perder el control y ese día cae sobre mí la retransmisión. He aprendido a disfrutar y a estar en lo que estoy. En mi carrera son muchas horas de directo: más de 6.500 Corazones, galas de Eurovisión, Mira quién baila, Telepasión, Gala FAO, Inocente, Inocente... Hay que agarrar al compañero de la mano, y a disfrutar. A por todas.

¿Se acuerda de la primera vez?

Sí. Con Ramón García. Con él había trabajado mucho en ETB. Nos miramos y nos entendemos bien. No le quiero quitar mérito a esto, pero cuando estás delante de la cámara, hay que disfrutar.

¿Tiene miedo de meter la pata, como le ocurrió a Marisa Naranjo hace años?

Se aprende de los errores. No es por justificarla, pero sí la quiero justificar. Con tanto ruido, hay que estar muy pendiente para que no se te escape nada, porque no se escucha nada.