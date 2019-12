Minerva Piquero recuerda el drama que vivió en sus Campanadas: "El reloj de la Puerta del Sol se rompió" Ecoteuve.es 30/12/2019 - 17:41 0 Comentarios

La presentadora fue la primera en retransmitir la cita de Nochevieja en Antena 3

Minerva Piquero se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión gracias a su particular estilo dando la información del tiempo. Ella también fue la primera presentadora en dar las Campanadas en Antena 3 en 1991.

Minerva ha recordado junto a Cristina Pedroche cómo fue aquella experiencia, que dista y mucho, del evento en el que se ha convertido ahora. "Aquello, de verdad, fue de traca".

"Para empezar, ese día el reloj estaba roto. Me fui por la tarde para asegurarme que funcionaba y el relojero, más majo, me dejó subirme arriba y a las cuatro de la tarde, hizo una prueba para mí", empezó contando. "El reloj se arregló como a las seis de la tarde".

La presentadora también ha contado que el vestido que llevaba era prestado. "Me dijeron: 'que no se caiga una lentejuela, que la pagas".

Su cena fue muy de andar por casa: "Me compré unos rollitos de primavera y me los cené en la escalera del portal hasta que llegó el cámara". Por si fuese poco, Minerva no tenía guion.