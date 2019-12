Hugo Sierra desvela el grave problema económico que le causó ganar el maletín de 'GH Revolution' Ecoteuve.es 30/12/2019 - 16:53 0 Comentarios

Su deuda con Hacienda puso ser el desencadenante de su crisis con Adara

El nuevo capítulo del culebrón de Adara pasaba este lunes por la exclusiva de Hugo Sierra en la revista Lecturas. En la entrevista, el aun marido de la ganadora de GH VIP 7 habla de cómo ha sido el frío reencuentro y de que la única "prioridad" es el bebé.

Pero el uruguayo ha hablado sobre algo que podría ser trascendental en la crisis del matrimonio: los problemas económicos a partir de su victoria en GH Revolution. Hacienda le reclamó el pago de impuestos por el premio en metálico obtenido en la última edición de anónimos del reality.

"Yo tenía que pagar la parte correspondiente al premio de Gran Hermano. No fui precavido e invertí el dinero en dos negocios, uno que todavía funciona y otro que no", explica. "Por suerte, vendí el restaurante y pude salir sano y salvo, pero hasta que lo vendí era un deudor".

"Ese tema me quitó la vida, la sonrisa, todo", confiesa. "Y como ella [Adara+ estaba embarazada, no se lo conté. Cuando se lo comenté, por abril, ella ya veía que yo no era el mismo".

De los 300.000 euros que se embolsó, Hugo cuenta que "te quitan el 20%" y, "el resto, casi un 25%, te lo quitan el 1 de julio del año siguiente".