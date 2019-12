Monumental enfado de Chicote en 'Espejo Público' antes de las Campanadas: "Es una pregunta poco elegante" Ecoteuve.es 30/12/2019 - 14:27 0 Comentarios

El presentador se mosquea con Saúl Ortiz al preguntarle si llevará calzoncillos en Nochevieja

Alberto Chicote y Cristina Pedroche han estado este lunes promocionando las Campanadas en Antena 3. Los presentadores se han recorrido algunos programas de la cadena, así como de Onda Cero, hablando sobre la retransmisión en directo más importante del año.

Sin embargo, su visita en Espejo Público se ha visto empañada por el enfado del cocinero con Saúl Ortiz al realizarle la siguiente pregunta: "Chicote, ¿mañana llevas ropa interior?".

Las risas de los presentes contrastaban con la cara de pocos amigos de Chicote que, tras unos segundos, respondía con incredulidad: "¿Perdona?". "A Cristina se le pregunta todos los años si lleva ropa interior", aclaraba el colaborador.

"A mí nadie me pregunta si llevo calzoncillos". "Por eso te lo he preguntado". "Es del todo evidente y a mí no se me ocurriría preguntarte si llevas seis calzoncillos o no porque es una pregunta muy poco elegante", ha zanjado muy educado Chicote.

Más allá de la cuestión planteada por el colaborador, cabe recordar que Pedroche afirmó en Zapeando que este año irá sin bragas en Campanadas: "No llevo ropa interior... porque no puedo".