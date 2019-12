Maestro Joao, roto de dolor por la bronca entre Adara y Gianmarco: "Me parece tan horrible" Ecoteuve.es 30/12/2019 - 10:07 0 Comentarios

El vidente llora a lágrima viva el tenso momento protagonizado por sus "amigos" en el 'Deluxe'

Maestro Joao se desmoronó por completo al ver cómo la historia de amor entre Adara y Gianmarco llegaba a su fin por medio de una monumental bronca repleta de gritos, reproches y descalificaciones en el plató de Sábado Deluxe: "¿Cómo eres tan sinvergüenza?".

El vidente repasó lo que dio de sí la entrevista de la ganadora de GH VIP 7 sobre su futuro inmediato con Hugo Sierra y, sobre todo, la tensa conversación telefónica que mantuvo con el italiano.

"¡Ay, Joao, cariño!", dijo Emma García explicando la situación a los espectadores. "Es que él ha estado en medio de toda esa historia y ha intentado estar con uno y con otro. Nunca te había visto tan afectado".

"Me pareció tan horrible esa situación de dos personas que has visto quererse... y ver esa lucha que han tenido", dijo Joao a lágrima viva. Minutos más tarde, y ya recompuesto, añadió: "Yo lo he vivido y he convivido con ellos dos meses y una semana y para mí son mis amigos. Son gente joven y cada uno sufre por una cosa".

"Yo he vivido el sufrimiento de ella con su bebé y él es una persona que, aunque no lo parezca, es muy conservadora: quiere matrimonio, hijos...", terminó.