Es la noticia deportiva de la semana: Julen Lopetegui ha sido destituido como seleccionador de España a dos días del debut del conjunto nacional en el Mundial que arranca este jueves en Rusia. Aunque parecía que a última hora los jugadores habían convencido a Luis Rubiales para que no desestabilizara aun más al equipo, finalmente el presidente de la Federación Española de Fútbol ha decidido cesarle.

La noticia sorprendía a la prensa deportiva un día después de que el Real Madrid decidiera comunicar, según Rubiales, de forma unilateral el fichaje de Lopetegui para el banquillo del Santiago Bernabeu. Enseguida, las redes sociales se llenaron de comentarios reaccionando a la drástica decisión del presidente y uno ha cobrado mayor trascendencia en Twitter: el publicado por Susana Guasch.

La periodista de Atresmedia realizaba una polémica reflexión por la que ha recibido todo tipo de críticas: "Rubiales se carga a Lopetegui. Se confirma: los hombres son conscientes de que no pueden hacer dos cosas a la vez", escribió minutos antes de que le empezaran a llover todo tipo de palos.

"Si este comentario fuese al revés...", le escribía un usuario antes de que ella se defendiera certera. "Sería el enésimo y muy visto ya. Le he dado la vuelta porque suelo tomarme las cosas con humor. Probad", replicó la catalana.

Guasch no ha sido la única que ha reaccionado con sorpresa a la destitución de Lopetegui. Otros rostros visibles de la prensa deportiva y la televisión han querido mojarse tras conocer la noticia.

El Real Madrid te puede llamar, por supuesto, pero igual Lopetegui decir: hablamos en cuanto acabe el Mundial para mí. Sea en cuartos o en la final. Yo ahora ni negocio, ni puedo pensar en otra cosa. Si te va bien, a mí también. Si no, a por tu plan C. Ahora todo es una LIADA

¿Jugadores, me garantizáis que con Lopetegui no va a haber ningún problema, que vais a dar el 100%, que no va a afectar?

Sí, presidente. Sigue Lopetegui

No, presidente. Lopetegui cesado.

No hay más.