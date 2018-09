Sandra Golpe: "La audiencia baja con Cataluña, pero nuestro deber es hablar de ello" Marco Almodóvar 17/09/2018 - 8:44 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora de 'Antena 3 Noticias 1'

"Competimos contra nosotros mismos para ser mejores cada día, somos muy puntillosos"

"Yo quería ser cantante y estar en La voz, pero era demasiado tímida", dice

Sandra Golpe ha conseguido lo que parecía imposible en tiempo récord. La periodista ha aupado a Antena 3 Noticias 1 del farolillo rojo al liderato en tan solo un año. Un éxito que es fruto del trabajo en equipo que, según relata, montó ella misma gracias a la confianza depositada por su jefe, Santiago González, director de informativos.

Desde hace dos semanas, Golpe se enfrenta a la histórica de TVE Ana Blanco, a quien tiene "muchísimo respeto". "Competimos contra nosotros mismos para ser mejores cada día, somos muy puntillosos", afirma a ECOTEUVE.ES la periodista, de 44 años, que cuenta con la experiencia de haber pasado por todas las ediciones de noticias de la cadena con sede en San Sebastián de los Reyes.

En el análisis que su equipo hace de los temas mejor acogidos entre el público, Golpe asegura que los temas sociales y económicos tienen mejor cabida que los asuntos políticos, como Cataluña, donde la expectación baja. Sin embargo, "nuestro deber es contarlo".

Ha colocado su informativo líder en su franja. ¿Cuál es la clave del éxito?

Los responsables de los éxitos y de los fracasos no solo son de una persona. Santiago González me concedió la oportunidad de montar un grupo de personas muy competente, apasionados por lo suyo y con visiones diferentes de la realidad. Además, la realización es excelente y, con el buen ambiente de la redacción y los datos de audiencia estamos más eufóricos.

Pero su trabajo también ha ayudado...

Tenía muchas ganas de sacar a flote un informativo que era el último en la parrilla. Era todo un desafío y puse toda la carne en el asador hasta el punto de que mis padres se vinieron a vivir a mi casa para quedarse con mi hijo de 13 años. La clave está en ceder porque yo ni ordeno ni mando, sino que escucho.

¿Cómo afronta la escaleta vacía?

Lo afronto haciendo varios tipos de escaleta, con planes A, B y C. A lo largo de la mañana, vamos alimentando cada uno de esos bloques y luego yo tengo la última palabra. Cuando veo que no hay un consenso, opto por la fórmula de levantar la mano y yo me fio mucho de la gente que tengo alrededor. Los directivos nos da mucha libertad en los despachos.

¿Eso quiere decir que en la etapa de Gloria Lomana no la había?

Quizás sea que los buenos datos provocan que una redacción despierte y se motive más. Son rachas y tendencias. La cualidad que tiene Santiago es que sabe mandarte sin que tu sientas que lo hace. Esa flexibilidad da mejores resultados.

María José Saéz, su sustituta en agosto, agradeció la confianza que puso en ella.

A veces, la vida te permite ayudar a algunas personas, pero solo algunas personas tienen el detalle y la humildad de hacerlo público y eso habla maravillas de José Saez. Ella estaba en el matinal y yo aposté fuerte por ella, es una pedazo profesional. Me alegra mucho que haya mantenido los datazos y creo que tiene una carrera estupenda por delante.

La nueva TVE ha pasado a Ana Blanco al mediodía. ¿Asusta competir con ella?

Yo respeto muchísimo a cada uno de los compañeros de las demás cadenas porque sé mucho de este oficio y para mí son todos muy solventes. Ana es un referente. Yo empecé con Pilar García Muñiz y me consta que es una enorme profesional. Y no competimos contra Ana Blanco, sino contra nosotros mismos para ser mejores cada día. Somos muy autocríticos y puntillosos. De hecho, visionamos el informativo y, al día siguiente, analizamos la audiencia minuto a minuto.

¿Los espectadores están saturados de políticos?

Sí. La audiencia baja con Cataluña, pero nuestro deber es contarlo, hay asuntos que no podemos dejarlos de lado. España ha tenido tiempos inéditos en esta democracia con un presidente del Gobierno retirado en Santa Pola y con Pedro Sánchez, que estaba desahuciado, en el poder.

¿Y cuándo sube?

Cuando tratamos temas sociales como violencia de género o asuntos económicos como los salarios.

¿Ha dejado de aparecer en Espejo Público porque empezó a dirigir el informativo?

Era incompatible. Susanna y yo hemos tenido las mismas vacaciones porque los jefes han querido que me fuera en agosto para recargar pilas para estar fresca en septiembre. Espejo público ha estado fenomenalmente bien presentado por Lorena García.

¿Lo echa de menos?

Si. Pero con todas las novedades tecnológicas el informativo se va a hacer más amenos y será más cercano a un magazine. Inevitablemente son dos conceptos diferentes. Espejo público es una escuela maravillosa porque tienes que lidiar con contertulios de diferente signo y afrontar directos inesperados.

¿Cómo valora la 'competencia' de La Sexta, la cadena hermana de Antena 3?

Ellos tienen su público y nosotros el nuestro, ademas de su franja. La valoración es muy positiva, de hecho, Helena Resano es de mi promoción, así que todo lo bueno que le pase a ella me encanta. Están haciendo un excelente periodismo.

¿Quién era su referente?

Olga Viza me gustaba mucho porque la veia cercana y muy profesional y aquí mantenemos un maestro y una institución, que es Matias Prats. Carrascal también era muy carismático.

¿Siempre quiso dedicarse a esto o tenía otras pasiones?

Yo quería ser cantante y estar en La voz, pero era demasiado tímida. La música es la forma de expresión mas elevada del ser humano junto con la poesía.

PUBLICIDAD