José María Íñigo fue la última voz de Eurovisión en TVE: Tony Aguilar coge su relevo este año

La cadena pública anunció hace unos meses el nombre de su nuevo comentarista

"TVE no prescinde de mí. He sido yo quien ha decido no ir", aclaró Íñigo en aquel momento

La final del festival se celebra el próximo sábado; Julia Varela también lo narrará

José María Íñigo ha muerto a los 75 años. Hasta el año pasado, el locutor estuvo ligado al festival de Eurovisión como comentarista, una labor de la que se encargará Tony Aguilar el próximo sábado cuando se celebre el certamen en Lisboa.

Íñigo comentó Eurovisión desde 2011 y hasta 2017. La noticia de su ausencia en 2018 causó sorpresa, pero él mismo se encargó de aclarar su salida. "TVE no prescinde de mí. He sido yo quien ha decido no ir", dijo.

Así, Tony Aguilar retransmitirá la próxima semana las dos semifinales (martes y jueves) y la final de Eurovisión, el sábado 12, en la que compiten Alfred y Amaia con el tema Tu canción.



Con Aguilar repetirá Julia Varela (Comando actualidad), que ya estuvo junto a Íñigo en la cabina de comentaristas en los últimos años.

Nieves Álvare, por su parte, será de nuevo la portavoz de los votos de España. La modelo, que presenta Flash moda en la cadena pública, debutó el año pasado con esta labor.

Llevo años diciendo "Al Pasado Respeto"... Y hoy, despertamos con la triste noticia del fallecimiento de un compañero, maestro y leyenda de la comunicación. D.E.P. Jose Maria Iñigo. — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) 5 de mayo de 2018

