Amaia, con "la conciencia tranquila" tras la 'España de mierda': "Hay millones de formas de querer a un país" 3/05/2018 - 19:18 0 Comentarios

La representante de España en Eurovisión se defiende tras las críticas recibidas

Amaia y Alfred ya están en Lisboa. Los representantes de España en Eurovisión se han despedido de numerosos fans en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Allí, la navarra ha querido restar importancia a la polémica ocurrida después de que su chico le regalara por Sant Jordi el libro España de mierda. Para más inri, en la rueda de prensa de despedida la ganadora de OT afirmó que dicha publicación no faltaría en su maleta provocando una oleada de críticas en redes sociales.

Amaia ha declarado que "existen millones de formas de querer a un país y yo tengo mi forma propia y personal. Y claro, hay personas que se piensan que solo hay una forma de querer a un país". También ha afirmado que los enjuiciamientos de la gente no les "afecta" y que tienen "la conciencia muy tranquila": "No hemos hecho nada. Estamos bien".

Por otra parte, Amaia ha desmentido una posible crisis con Alfred: "Me lo dijo mi madre de que había salido en Telecinco y dije '¿en serio?' Y no sé porque lo han dicho porque no ha pasado nada. Con Alfred estoy muy bien, estamos muy contentos", sentenció.

