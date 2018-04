El representante checo de Eurovisión, ingresado de urgencia tras sufrir un grave accidente durante los ensayos Ecoteuve.es 30/04/2018 - 11:50 0 Comentarios

Mikolas Josef se cayó mientras realizaba un salto motal: "Ni siquiera puedo caminar"

El Altice Arena de Lisboa ha acogido este fin de semana los primeros ensayos del festival de Eurovisión, que vivirá su gran final el próximo 12 de mayo. Sin embargo, el arranque del certamen ha sido accidentado, ya que uno de sus participantes ha tenido que ser ingresado de urgencia tras una grave caída mientras practicaba su número.

Se trata de Mikolas Josef, el representante de la República Checa y uno de los favoritos para alzarse con la victoria con su tema Lie to me. El cantante ha sufrido una lesión cervical que hizo temer lo peor al caerse mientras realizaba uno de los saltos mortales de su actuación.

"Me lesioné durante el ensayo y la situación empeoró después de varias horas. Ni siquiera puedo caminar ahora. Regresé del primer hospital y ahora me dirijo a otro. Gracias por todos sus mensajes y oraciones, todos estamos haciendo todo lo posible para que me levante pronto", ha escrito el artista en su cuenta oficial de Instagram.

El equipo de Mikolas achaca lo ocurrido a la "acumulación de cansancio en los últimos días porque estaba entrenando constantemente y tratando de obtener lo mejor". El checo es uno de los favoritos para ganar Eurovisión y ocupa uno de los puestos más privilegiados de las casas de apuestas tras Israel, Francia y Bulgaria.

