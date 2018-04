Amaia: "En mi maleta para Eurovisión no va a faltar el libro 'España de Mierda" Marco Almodóvar 27/04/2018 - 13:42 2 Comentarios

ECOTEUVE.ES asiste a la rueda de prensa del festival celebrada en el Teatro Real

La cantante y Alfred restan importancia a la polémica de su regalo por Sant Jordi

Amaia y Alfred han protagonizado este viernes la rueda de prensa de despedida antes de poner rumbo a Lisboa, donde el próximo 12 de mayo tendrá lugar la gran final de Eurovisión 2018. Los cantantes se emocionaron al ver por primera vez el videoclip de la versión en inglés de Tu canción y hablaron de la última polémica en la que se vieron envueltos.

Durante su exposición a los medios, un periodista preguntó a los artistas qué no faltará en su maleta de cara al viaje que emprenderán el próximo 3 de mayo, un día antes de su primer ensayo sobre el escenario del Altice Arena. "El libro España de Mierda", respondió Amaia sin dudarlo provocando las risas y la sorpresa de todos los presentes.

La navarra puso así directamente el tema sobre la mesa y tuvieron la oportunidad de dar sus impresiones ante el revuelo generado: "Nos sorprendió bastante, porque no nos lo esperábamos. El libro no trata nada de eso", volvió a insistir aludiendo a las explicaciones que ambos dieron tras la controversia. "Habéis hecho la promoción mas grande de la historia", añadió Alfred restando importancia a todo lo ocurrido. "Albert Pla nos quiere dar dos besos", apostilló.

A la pregunta de ECOTEUVE.ES sobre si no se esperaban que ese título les podría acarrear problemas, Alfred y Amaia han respondido que no, dado que en ningún momento su intención fue evidenciarlo: "Buf, no se veía el titulo", declaró el catalán. "Es respetable que la gente lo piense", terminó diciendo la navarra en tono conciliador.

DIRECTO ???? ¿Qué no va a faltar en la maleta que Amaia llevará a Lisboa? El libro que le regaló Alfred https://t.co/62V8GyDMYy pic.twitter.com/hHJ2iCB3OK — eurovision_rtve (@eurovision_tve) 27 de abril de 2018

