'Tu canción' de Amaia y Alfred, en la lista de éxitos de Spotify por San Valentín Ecoteuve.es 17:39 - 13/02/2018 0 Comentarios

Izal y Dua Lipa, entre algunos de los artistas preferidos en España para sobrellevar el desengaño amoroso

Ya ha llegado de nuevo la época del amor, marcada en el calendario por el día de San Valentín, y ya sea para bien o para mal, la gente lo acompaña con los mejores temas musicales del momento. En Spotify han triunfado las bandas sonoras de Eurovisión, como preferencia para los españoles. Entre las canciones más destacadas se encuentra Tu canción, de Amaia y Alfred.

La composición que cantarán los extriunfitos para representar a España en Eurovisión, es una balada compuesta por Sylvia Santoro y Raúl Gómez. Ambos se inspiraron en la historia de amor que ha vivido la pareja dentro de la academia.

A pesar de que San Valentín es considerado el día universal del amor, las canciones románticas no son la única banda sonora que dispone Spotify para escuchar durante el próximo 14 de febrero.

Entre el análisis que ha hecho la plataforma de streaming tanto a nivel global como en España, también se rescatan las canciones propias de rupturas sentimentales que más se escuchan y aquellas que lideran las Sex Playlists de Spotify.

A nivel global la canción de amor más escuchada es Perfect de Ed Sheeran, mientras que la preferida para los momentos más íntimos es Earned It, que forma parte de la BSO de 50 sombras de Grey y es interpretada por The Weeknd. También hay número uno a la hora de paliar los efectos del desengaño amoroso y, a nivel internacional, ese puesto es para Too Good at Goodbyes de Sam Smith.

En esta línea también se ha elaborado un Top 10 a nivel global que recoge las canciones más propias para un día 100% anti San Valentín, en el que No Scrubs de TLC lidera el ranking.

PUBLICIDAD