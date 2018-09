Festival Serielizados abre su quinta edición con el estreno de "Il Miracolo" 18/09/2018 - 13:49

Barcelona, 18 sep (EFE).- El Serielizados Fest, que se celebrará del 27 al 30 de septiembre en el CCCB y en otros espacios de Barcelona, inaugurará su quinta edición con el estreno de la serie "Il Miracolo", de Niccolò Ammaniti, informa la organización.

La fecha de estreno de "Il Miracolo" (El milagro) en la plataforma de Sky España se anunciará precisamente en exclusiva en la inauguración del festival.

En "Il Miracolo" hay una mezcla de fantasía, política y mafia sobre la historia surrealista de una estatuilla de una Virgen María que inexplicablemente no para de llorar sangre, un fenómeno que se produce mientras Italia afronta un referéndum que le podría hacer salir de Europa.

En la sección Panorama, además de "Il Miracolo", se proyectarán "El lobista", thriller político argentino; "Mr. Mercedes", serie policíaca basada en una novela de Stephen King, creada por David E.Kelley ("Big Little Lies") y protagonizada por Brendan Gleeson; o el éxito de la televisión flamenca "De Dag" (The Day); o la nueva serie de HBO en coproducción con RAI, basada en el bestseller de Elena Ferrante "La Amiga Estupenda" (Italia) tras su estreno mundial en el Festival de Venecia.

Directamente desde la Berlinale 2018 se proyectará "Sleeping Bears" con presencia de Keren Margalit (Israel); y también se estrenará el primer capítulo de la segunda temporada del dramedia balear "Mai neva a ciutat"; "Heimebane" (Noruega), una ficción que narra la historia de una mujer entrenadora de un equipo de primera división masculino noruego; y el capítulo piloto de "Liberty" la nueva producción de la televisión pública danesa, sobre la vida de los expatriados europeos en el corazón del continente africano.

Dentro del ciclo Jón Gnarr se estrenará en el festival barcelonés "Borgarstjorinn" (El alcalde) nueva comedia con la presencia de Gnarr, protagonista de la serie en la que interpreta a un alcalde de Reikiavik ficticio.

En la clausura del festival se proyectará en una maratón la primera temporada de "Wellington Paranormal" (Nueva Zelanda), la nueva comedia de Jemaine Clement ("Flight of the Conchords") y Taika Waititi ("What we do in the shadows"), una 'spin-off' de la película "What we do in the shadows".

Esta serie neozelandesa presenta a dos oficiales de la policía que en cada capítulo descubren fenómenos paranormales en Wellington, según los directores del Serielizados, Víctor Sala y Betu Martínez, en la línea de construir "una especie de parodia de Expediente X".

Fuera de la sección Panorama, se han programado dos proyecciones especiales: el capítulo piloto de "Patrick Melrose" (Estados Unidos), la nueva serie protagonizada por Benedict Cumberbatch; y la primera webserie erótica de la directora sueca de cine adulto independiente Erika Lust, "XConfessions Webseries", que narra la relación entre dos amigas que viven en la ciudad de Barcelona.

También se proyectará en la sección Emergente la selección de los cinco capítulos piloto españoles del Showcase de Pilotos de Ficción 2018: "La Libertaria", de Carla Tejada Selva y Paula Casadesús; "Yo no soy esa", de Rocio Mahoro"; "Outsiders", de Laia Palacios y Ainhoa Bolaños; "Encerrados", de Miquel Jové; y "Sin escrúpulos", de Héctor Prieto Valencia.

Dentro de la sección Documentales se proyectará "Freaks and Geeks: The Documentary", sobre la historia de la mítica serie, la primera dramedia estadounidense dirigida por Judd Apatow y Paul Feig con actores como James Franco, Seth Rogen, Jason Segel, Martin Starr o el mismo Judd Apatow; y "The Problem With Apu", del humorista indio Hari Kondabolu, que alerta sobre la estigmatización de la comunidad india a través de Apu, el personaje de Los Simpson, doblado por un actor no indio.

La sesión PRO de este año se centrará en las nuevas producciones españolas que estarán a punto de estrenarse, con la presencia de productoras como El Terrat, IB3, Diagonal TV, Mediapro (Globomedia), TNT, y Playz; y también se tratará el caso concreto de internacionalización de "Vis a Vis" con el creador de la serie, Iván Escobar.

En la edición de este año, el festival rendirá homenaje a la aclamada serie "Breaking Bad" en el décimo aniversario de su estreno y el quinto de su final, y para ello ha invitado a su creador, Vince Gilligan, que participará en una charla e impartirá una clase magistral.

Islandia será el país invitado de esta edición, con la presencia de Jón Gnarr, humorista, creador de series y ex alcalde de Reikiavik, Sigurjón Kjartansson, guionista de la serie "Trapped" (Atrapado), Gísli Örn Garðarsson, director y cocreador de "Blackport", y Nína Dögg Filippusdóttir, actriz y creadora ("Blackport" y "Fangar").

PUBLICIDAD