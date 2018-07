Pablo Echenique se defiende insultando a dos colaboradores de 'Espejo Público': "No les veo muy inteligentes" Ecoteuve.es 15:51 - 18/07/2018 0 Comentarios

Toni Bolaños y Jesús Rivasés dudaron de su apoyo a Teresa Rodríguez en Andalucía y él atacó

Pablo Echenique ha protagonizado un tenso momento con Toni Bolaños y Jesús Rivasés, dos de los periodistas que participan en el debate político de Espejo Público.

Durante la entrevista al secretario de Organización de Podemos, los colaboradores aseguraban no verlo "muy entusiasmado" en su apoyo a Teresa Rodríguez al frente de Podemos en Andalucía.

"Parece que tiene ganas de que la señora Rodríguez se pegue un buen tortazo", comentaba Bolaños, algo que no ha sentado muy bien a Echenique.

"Me hago cargo de sus opiniones. Yo a ustedes no les veo muy inteligentes. Si se juzga mi ardor, yo juzgo su inteligencia", respondía el afectado, encendiendo los ánimos entre los periodistas y Lorena García, la presentadora del programa de Antena 3, que ha pedido inmediatamente que se retractara y que no insultase.

"Aquí nadie a usted le ha faltado al respeto", la respondía García con cara de incredulidad, mientras el resto de colaboradores no ocultaban su indignación.

