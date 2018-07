El encontronazo entre Oriana y Mónica Hoyos en 'Ven a cenar conmigo': "¿Tú eres la de Carlos Lozano?" Ecoteuve.es 18:43 - 17/07/2018 0 Comentarios

La venezolana, protagonista absoluta de la 'Summer Edition' del programa

Rafael Amargo se convirtió este lunes en el primer anfitrión de los cinco concursantes de Ven a cenar conmigo: Summer Edition. El bailarín tuvo que demostrar sus habilidades culinarias y además quiso amenizar la velada a sus invitados.

Oriana Marzoli fue la primera comensal en llegar a la casa del bailaor para disfrutar de la divertida cena, en la que indiscutiblemente, fue la auténtica protagonista. De hecho, uno de los momentos más tensos de la velada llegó con el encontronazo que la venezolana protagonizó con Mónica Hoyos.

"¿Tú eres la de Carlos Lozano?", le preguntaba Oriana nada más verla, algo que no pareció sentar del todo bien a la peruana. Hoyos quiso devolvérsela con la misma moneda y no tardó en lanzarle otro tremendo 'zasca'. "Y tú eres conocida por ser la amiga de Rafa Mora, ¿verdad?", le preguntaba a una Oriana a la que no le importó en absoluto la pregunta y que respondió sin problemas con un rotundo "sí".

Pero este no fue el único momentazo que regaló Oriana a los espectadores, ya que mientras inspeccionaba la habitación del anfitrión hizo una sorprenderte revelación a Carmen Alcayde. "Estuve matriculada durante cuatro meses en la Complutense, en Derecho", aseguraba. "Hiciste bien en dejarla, la justicia no se ha perdido nada contigo", contestaba entre risas la presentadora.

