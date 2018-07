David Amor 'se venga' de Chenoa en su debut en 'Zapeando': así saldaron sus cuentas pendientes Ecoteuve.es 19:36 - 16/07/2018 0 Comentarios

El humorista se estrenó este lunes como colaborador del programa de La Sexta

David Amor y Chenoa han resuelto sus cuentas pendientes. Tras coincidir en Tu cara me suena, él como concursante y ella como jurado, a los dos aún les quedaba mucho por decirse y el debut del humorista en Zapeando ha sido el momento perfecto para poner las cartas sobre la mesa.

Después de un vídeo recopilatorio de las mejores actuaciones de David Amor en el talent musical, el gallego ha tenido la oportunidad de decirle todo lo que se quedó con las ganas. Además, Anna Simon incitaba al nuevo colaborador a que le "devolviera todas" a Chenoa.

"Me decíais mucho que no daba la nota y después de ver todas mis actuaciones creo que otra cosa no, pero la nota la di bastante", respondía entre risas el humorista.

Chenoa no tardaba en defenderse y confesaba que David Amor "era el comodín de los cuatro" para todos los miembros del jurado y aseguraba que "por tu gracia te merecías un 12, pero por el resto eras malísimo".

