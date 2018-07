Angela Bassett: "Las actrices estamos listas para la pelea; no vale aprovecharse de una chica que empieza" Ecoteuve.es 15:55 - 17/07/2018 0 Comentarios

La actriz y su compañero Rockmond Dunbar hablan en ECOTEUVE.ES sobre la serie '9-1-1'

Cuatro estrena esta noche (22.40) la ficción centrada en la vida de los técnicos de emergencias sanitarias

"911, ¿cuál es su emergencia?". Esta es la pregunta con la que arranca la acción en 9-1-1, serie que toma el nombre del teléfono de urgencias de los Estados Unidos y que Cuatro estrenará esta noche, a partir de las 22.40.

Dos de sus protagonistas, Angela Bassett y Rockmond Dunbar, que interpretan a Athena y Michael -un matrimonio a punto de desmoronarse después de que él confiese su homosexualidad- hablan en ECOTEUVE.ES sobre las tramas de sus personajes, el sexismo en Hollywood y la forma de trabajar de Ryan Murphy, productor y creador de la serie.

Angela, en los últimos años, la dirección parece ser cada vez más importante en su carrera. ¿Prefiere dirigir a actuar?

Angela: Es un aspecto importante en mi vida, dirigir es como un nuevo amor. Gracias a la dirección puedo plasmar mis ideas. Tener que relacionarte con tantos departamentos y personas y dirigir a otros es apasionante.

Cada vez son más los actores que prueban suerte en la dirección. ¿Dirigir le hace tener otra visión del trabajo como actriz?

A: Sí, creo que me convierte en un actriz menos concienzuda. A veces los actores podemos ser muy neuróticos. Todo el rato preguntando si una escena está bien y queriéndola rodar unas 60.000 veces. Es como dejar de tropezar.

El matrimonio de Athena y Michael es una historia fundamental en la serie. ¿Cuál de los dos personajes sufre más en una situación como la que ellos viven? ¿Dónde comienza su historia?

Rockmond: Creo que comenzamos cuando Michael se da cuenta de que no necesariamente tiene que salir del armario, pero sí que tiene que llegar a un acuerdo con las emociones y los sentimientos que ha acumulado dentro de él durante tanto tiempo. Cuando la serie comienza, Athena y Michael ya han estado en terapia por esa razón y solo están esperando el momento adecuado para contárselo a sus hijos. Para Michael es el momento adecuado, pero para Athena no.

A: Probablemente, ni siquiera han tenido nunca una importante conversación con ellos y ahora van a tenerla.

R: Michael decide poner las cartas sobre la mesa y decirle a sus hijos que es homosexual. Pero, ¿qué pasa después de eso? ¿Quién lleva la responsabilidad de ese mensaje a los niños? ¿Quién asume la responsabilidad de las emociones que los niños van a atravesar? ¿Quién asumirá la responsabilidad de nuestro matrimonio? Creo que los personajes creados por Ryan y Brad van a unir historias realmente geniales que mantendrán en vilo al espectador.

Te mantendrá entretenido porque es una historia que prevalece en este momento. Está sucediendo ahora. Es tan oportuna. Tengo algunos amigos que están pasando por la misma situación e intentando reunir las herramientas necesarias para tener una relación sana con su familia.

Se nos vende que la sociedad debería animar a que cada uno cuente su historia, pero ¿hasta qué punto la libertad personal de cada uno tiene implicaciones que afectan a otras personas?

A: SÍ, tiene un efecto. En el caso de Athena, que es una gran policía, claramente la situación que vive en casa también le va a afectar en el trabajo. Hará cosas que en otro momento no haría si no estuviera viviendo esa situación personal. Tiene que lidiar no solo con sus emociones, sino que también con la de un niño de 8 años y otro de 11. De repente, estás completamente desequilibrada y fuera de tu sitio.

R: Me gusta lo que has dicho.

A: Me baso en el realidad.

R: Es lo que sucede cuando finalmente dices la verdad. La mayoría de nosotros, incluso ustedes sentados aquí, contamos mentiras dentro de nuestras vidas y de nuestra familia. Sabes que no necesitan que sepan todo. Pero ¿qué sucede cuando finalmente lo dejas todo sobre la mesa para que lo vean? Vas a tener reacciones que no te gustan. Algunas serán de alivio pero otros te dirán: '¿Cómo pudiste ensuciar así esta situación con lo bien que estaba todo en este momento?' Todos estos elementos diferentes los vamos a plasmar en la serie porque es justo, es la vida real.

Angela, Ryan Murphy tiene la idea de conseguir que la mitad de los directores que contrate para sus proyectos sean mujeres. Como parte afectada, ¿qué opina de este movimiento?

A: Sí. Sí. Ryan ha conseguido normalizarlo. El año pasado en American Horror todos los episodios fueron dirigidos por mujeres, excepto tal vez uno o dos. Por supuesto que estoy emocionada de que él haya logrado todo eso. Es increíble, porque estamos acostumbrados a que se propongan estas cosas y luego tarden años en hacerse realidad o directamente no se hagan.

Seguro que al principio de su carrera conocía a la mayoría de actrices negras porque todas luchaban por formar parte de una película. ¿Cree que las cosas han cambiado?

A: Todavía es algo que va lentamente. Es un proceso lento y tiene sus fases.

Ryan Murphy es conocido por revolucionar los géneros en televisión. ¿Cómo os sentís formando parte de uno de sus proyectos?

R: FOX le permite ser realmente creativo y contar este tipo de historias diferentes. Creo que por eso todo el mundo sintoniza rápidamente con lo que hace y se mantienen comprometidos con sus series.

Angela, ¿qué opina del movimiento 'mee too'? ¿Cómo valora el cambio que ha habido en la lucha contra el acoso sexual en Hollywood?

A: Creo que las cosas están empezando a cambiar y ojalá continúen así, que las mujeres se sientan lo suficientemente empoderadas como para hablar de lo que quieran. No es malo que bromeemos sobre ello, pero también hay que saber preguntarse cuál es la línea que no se debe cruzar. Y algunas líneas son muy obvias.

Aprovecharte de una joven actriz que está empezando y que a veces no tiene autoestima, no vale. Ahora las actrices estamos preparadas para la pelea. A veces creo que cuando estás listo para la pelea, ésta no llega y cuando no la estás esperando, te sorprende. Así que estoy segura y feliz de que este movimiento haya sacado a la luz tantas cosas.

Cuando en una entrevista le dicen lo guapa que está con 59 años o que aparenta ser más joven, ¿le parece un halago o un claro caso de sexismo porque nadie alude en las entrevistas a la edad de los hombres?

A: ¿Es sexismo o discriminación por edad? No lo sé.

PUBLICIDAD