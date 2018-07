Ylenia y Steisy se enzarzan en una espectacular discusión llena de acusaciones Ecoteuve.es 16:22 - 10/07/2018 0 Comentarios

La exconcursante de 'GH VIP' subió un vídeo criticando duramente a Sofía Suescun, Oriana y Steisy

Ylenia ha reaparecido más guerrera que nunca. La exconcursante de GH VIP ha compartido con sus seguidores un directo en Instagram en el que ha dado su opinión, sin pelos en la lengua, sobre Sofía Suescun, Oriana y Steisy. Sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

Steisy, que se ha dado por aludida por las palabras de Ylenia, no ha dudado en responderle con un duro mensaje en el que explicaba el motivo por el que la de Benidorm lleva tiempo apartada de la televisión.

"Mira, Ylenia, la que parece que necesita hablar de mí eres tú. A la que hace tiempo que no la llaman ni para comerse un paquete de pipas es a ti, si estás amargada te jodes", comenzaba escribiendo. "Tenemos el mismo repre y no se te ve en ningún sitio. Ni de bolo, normal no estás en condiciones es lo que tiene perjudicarse tanto...", concluía la expretendienta.

Ylenia, que si por algo se ha caracterizado siempre ha sido por no callarse nada, no ha tardado en responderle con un tuit en el que la califica como "cateta" y en el que ríe "por los desnudos gratis que llevas [en la revista Primera Línea] para contar solo los futbolistas que te has follado".

Lejos de zanjar en ese momento el asunto, antes de que llegara a más, Steisy ha vuelto a contestar a la exconcursante de Gandía Shore. "Yo cuento lo que me da la gana". "No contar a quien te follas, se llama tener clase", añadía Ylenia.

Tras su discusión, Ylenia ha decidido borrar todos los tweets. Un gesto para el que Steisy también ha tenido respuesta. "Lo borras porque tú misma ya no sabes ni lo que dices y te arrepientes", decía, junto a otros mensajes en los que aseguraba que "ningún chico se habla contigo y todos despotrican de ti".

¿Por que el eliminas los twits? Si Es que tú misma te arrepientes de lo que hablas pero tranquila que los tengo guardados por si te los tengo que recordar, madre mía que percal el tuyo que hablas y lo borras porque tú misma ya no sabes ni lo que dices — Steisy (@patricia_steisy) 10 de julio de 2018

Y las chicas no damos pena si no nos quieren, porque ya nos queremos nosotras y podemos pasárnoslo bien o simplemente acostarnos con un chico sin necesidad de tener una relación y por eso no somos unas usadas otra cosa es que tú te sientas así y por eso insultas https://t.co/sv9mlR8qRe — Steisy (@patricia_steisy) 10 de julio de 2018

Y la palabra usar... hoy en día yo soy más de las que prefieren pensar que si usan a alguna mujer la mala no es ella el que la usa será el sicopata cabron pero tú encima las insultas y le das valor al tío chulito que no las quiere y encima tontas ellas?, para que veas como eres https://t.co/jOPfRyw5UL — Steisy (@patricia_steisy) 10 de julio de 2018

Quien te quiere a ti???si hasta suso y ángel tuvieron que salir corriendo porque les dabas miedo, ningún chico se habla contigo y todos despotrican de ti, yo gracias a dios ninguno nuca me ha criticado por algo será... https://t.co/rXBJFwMxBp — Steisy (@patricia_steisy) 10 de julio de 2018

