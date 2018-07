Aitana habla por primera vez de su romance con Cepeda: "No somos los nuevos Bisbal y Chenoa" Ecoteuve.es 18:47 - 5/07/2018 0 Comentarios

La finalista de 'OT' ha hablado abiertamente sobre el beso que ambos protagonizaron en el Bernabeu

Aitana ha decidido hablar abiertamente por primera vez de su relación con Cepeda. Tras el beso que ambos protagonizaron en pleno concierto en el Santiago Bernabeu, la triunfita habló sin tapujos ante los medios, en la fiesta de Yo Dona, sobre su ya confirmada pareja.

"Me di un beso con Luis porque me apetecía y porque no me tengo que ocultar. Me siento liberada", declaraba la joven cuando varios reporteros le preguntaron sobre la confirmación del romance.

Además, la cantante confesaba que se encuentra "muy feliz" tras hacerse pública la relación, aunque era algo que ya conocían muchos, y ha querido alejarse de posibles comparaciones. "No somos los nuevos Bisbal y Chenoa, cada uno tiene su personalidad", zanjaba la catalana.

Aitana, también quiso aclarar ante los medios, el motivo por el que en anteriores ocasiones no quería hablar de ese tema. "No es que no quiera hablar de mi vida privada, es que luego se centran solo en eso. Pero bueno, yo lo cuento todo", aseguraba.

