Muere a los 75 años el periodista José María Íñigo, leyenda de la radio y la televisión 5/05/2018 - 9:24

Sus inicios fueron en la radio, en programas musicales como 'Fiesta' o 'Directísimo'

Hasta el año pasado, y desde 2011, había sido comentarista de TVE en el festival de Eurovisión

El periodista José María Íñigo ha fallecido este sábado, según ha informado la presentadora del programa de RNE No es un día cualquiera, Pepa Fernández. Íñigo, que ha comentado las últimas galas de Eurovisión desde 2011 hasta 2017, era colaborador de este programa. "Para mí ha sido un maestro. Con él aprendí lo que no me enseñaron en la universidad", ha explicado Fernández. [Así ha reaccionado el mundo de la TV]

Sus inicios fueron en la radio, en programas musicales como 'El gran musical' y fue uno de los creadores de Los 40 Principales.

El comunicador adquirió fama en TVE en la década de los 70 gracias a programas como Fiesta, Directísimo o Estudio Abierto.

Íñigo contaba con experiencia en televisión y radio, y era un experto en periodismo musical. En los últimos años, entre 2011 y 2017, había sido el comentarista del Festival de Eurovisión para TVE.

Este año había dejado paso por decisión propia a Tony Aguilar, que la próxima semana será el encargado de retransmitir el festival desde Lisboa.

Como escritor publicó una veintena de libros y colaboraba, entre otros, en el programa No es un día cualquiera, de RNE, y Aquí la Tierra y Hora Punta, de TVE.

