DKISS retransmitirá la boda de Harry y Meghan Markle con Marta Robles al frente

El especial de la cadena también contará con el análisis de Carlos García-Calvo y Marc Giró

El sábado 19 de mayo es una fecha que los medios de comunicación de todo el mundo tienen señalada en su calendario ya que se celebra una de las bodas que mayor expectación ha generado en lo que va de siglo: el enlace real entre el Príncipe Harry y la actriz Meghan Markle. DKISS retransmitirá en directo el evento del año.

El cantal contará con tres rostros conocidos para comentar el evento: Marta Robles, Carlos García-Calvo y Marc Giró analizarán la esperada cita

Marta Robles, la conocida periodista y escritora, será la encargada de liderar la retransmisión de DKISS y de moderar la tertulia especial que ha preparado el canal de cara a la boda entre el Príncipe Harry y la actriz Meghan Markle. Con una amplia trayectoria profesional en medios de comunicación como radio, prensa o televisión, Robles es una de las colaboradoras más destacadas de los programas de crónica social en los últimos tiempos.

No hay secreto que se le escape a Carlos García-Calvo en lo que a bodas reales se refiere. El escritor acudirá a esta esperada cita mundial y compartirá con la audiencia de DKISS sus opiniones sobre todos los acontecimientos que rodearán el enlace. Desde la llegada de los invitados, los familiares o los novios hasta todo lo que suceda en los momentos previos y durante la ceremonia.

En toda boda no puede faltar la opinión un estilista o experto en moda que analice los looks de los invitados. Para ello DKISS contará con la colaboración de Marc Giró que examinará de pies a cabeza todos los atuendos de los reales y no tan reales asistentes, a la importante cita en la capital inglesa.

En enlace tendrá lugar en la capilla de St.George, en el castillo de Windsor. Este es un lugar que tiene un significado especial para el príncipe Harry, ya que ahí fue bautizado en 1984. Como es tradición, después de la ceremonia, habrá un recorrido que comenzará aproximadamente a las 14.00h en donde podremos ver al futuro matrimonio dando un paseo en carruaje por la ciudad británica.

Además de la retransmisión en directo del esperado enlace, desde el viernes 18 DKISS ha preparado una programación especial de lo más real con el estreno de dos documentales inéditos. A las 21.45 llegará Cuando Harry encontró a Meghan que hará un recorrido por la vida de la actriz, acompañado de imágenes, vídeos y testimonios de familiares de la actriz. A continuación, será el turno de Princesa Diana: En primera persona, que mostrará la historia definitiva e íntima de la princesa de Gales, narrada por ella misma. Este documental revelará imágenes inéditas y entrevistas de archivo de la que fue esposa del príncipe Carlos de Inglaterra.

