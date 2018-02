El talento conquistó al público: Amaia, la dulce y explosiva ganadora de "OT" 6/02/2018 - 2:36

Madrid, 6 feb (EFE).- Sonrisas y lágrimas han compartido hoy escenario con los finalistas de Operación Triunfo, en una última gala no exenta de sorpresas en la que, a pesar de todo, las apuestas se han cumplido y Amaia Romero, dulce y explosiva, ha conquistado el talent con "Miedo", de M-Clan.

Aitana, Miriam, Alfred y Ana Guerra también podrían haberse hecho con la primera plaza, y han sido los ganadores morales de un programa que ha devuelto la ilusión por la música, pero finalmente se ha impuesto Amaia con un ajustado 46 por ciento de los votos y con un premio de 100.000 euros.

Con toda España en vilo haciendo "trending topic" indiscutible de la noche el programa, Ana Guerra se quedaba en el quinto puesto tras la primera ronda de votaciones, interpretando "Volver" de Carlos Gardel, y Alfred con "Don't stop the music", de Jamie Cullum, en un inesperado cuarto lugar, con el público en directo de la gala tan sorprendido como los "tuiteros".

Cualquiera de los dieciséis aspirantes podría haber ganado el concurso, han remarcado tanto jurado como profesores de la Academia, pero sólo podía quedar una finalista en una edición nostálgica de este talent en la que el nivel de preparación musical y vocal de los aspirantes ha sido su buque insignia.

Aunque emocionante, tampoco ha estado exenta de fallos técnicos esta final en la que David Bisbal, artista invitado junto a Raphael y Pablo Alborán, no ha podido cantar como estaba previsto antes de anunciar a la ganadora por problemas con los micrófonos. Finalmente, el ex concursante ha tenido que intervenir al final de la noche, cantando a capela "Mi princesa".

Unos minutos se ha adelantado, por ello, la entrega del sobre de la mano de Rosa López -jurado especial de la velada- que contenía el nombre de la triunfadora del concurso, con la que Mónica Naranjo se ha rendido: "Como artista te adoro, pero como persona eres tan auténtica que te amo", le ha dicho la cantante a "Amaia de España" o "Amaia de la música".

"La música llega donde las palabras no llegan, y hoy ha sido mágico. Hay gente que organiza perfectamente los sonidos y los silencios. Este ha sido un gran ejemplo", le decía a la ganadora, por su parte, Joe Pérez-Orive, jurado regular junto a Naranjo y Manuel Martos.

"Somos todos ganadores. No es por quedar bien, es porque de verdad lo pienso", decía la triunfadora con la naturalidad de la que ha hecho gala durante tres meses, y con la garra con la que ha conquistado el escenario cantando temas como "Shake It Out", de Florence and the Machine o "Love On The Brain", de Rihanna.

Pero Amaia, representante de España en Eurovisión junto a Alfred, ha triunfado esta noche como entró en la "gala cero", defendiendo ese primer tema con el que se presentó a España en "OT" hace tres meses.

Ha vuelto a brillar en el escenario con "Starman", de David Bowie, canción con la que se ha impuesto a Aitana (42 % de los votos) y Miriam (12 %), que también han vuelto a los inicios cantando "Bang Bang" y "No te puedo retener", respectivamente.

"Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche", comenzaban cantando los concursantes en unión generacional junto a Raphael, quien, con 57 años de carrera sobre sus espaldas, ha reconocido que tenía "ilusión" de subirse al escenario con las jóvenes promesas.

"Les he dicho que cuando salgan de aquí, se dejen aconsejar, pero siempre que no les desvíen de lo que ellos quieren ser. Primero está la personalidad de uno, y luego están los consejitos", aconsejaba en La 1 el cantante con 60 discos editados.

Entre confeti y la euforia de los jóvenes, el presentador, Roberto Leal, despedía la edición con un rotundo "Que la música os acompañe siempre", antes de dejar, también a capela, a la generación de "triunfitos" cantando su himno, "Camina", la canción que han compuesto junto a Manu Guix.

PUBLICIDAD