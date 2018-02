La 1 despide su triunfal "OT" con Bisbal, Raphael y Alborán como invitados 4/02/2018 - 12:45

Madrid, 4 feb (EFE).- Tras tres meses siguiendo la evolución de sus participantes, el público está llamado a elegir al ganador de "Operación Triunfo" en la noche del lunes en La 1, en una gala que tendrá a Bisbal, Pablo Alborán y Raphael como invitados. Será la estrella de una semana de estancamiento en las parrillas.

Después de tres meses en los que ha vuelto al esplendor de sus mejores tiempos, "Operación Triunfo" se despide el lunes a las 22:35 horas con su gran final, en la que los cinco finalistas han escogido los temas que defenderán para convencer al público de que merecen ser ganadores de esta edición y en la que habrá invitados especiales como Bisbal y Raphael.

Tras cantar juntos y con Raphael "Mi gran noche", la navarra Amaia, que parte como favorita, cantará "Miedo", de M-Clan; Aita volverá a interpretar a Sia con "Chandelier"; Alfred se atreverá con "Dont stop the music"; Míriam defenderá "Invisible", de Malú; y Ana Guerra apuesta por el "Volver", de Carlos Gardel.

Además, todos cantarán las canciones de la gala cero para que los espectadores comprueben en directo la evolución que han tenido los finalistas en estos tres meses.

RTVE aún no ha buscado un sustituto para la noche de los martes a la serie "Traición" y, en principio, emitirá una película.

La 2 emite la gala elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (miércoles 7 a las 22:30 horas) y el concurso de comparsas de ritmo y armonía desde Tenerife (sábado 10 a las 22:00 horas).

Atresmedia estrenará la "irreverente" comedia "Cuerpo de Élite", una serie original de la cadena junto a MOD Producciones, que protagonizan Joaquín Reyes, Ana Morgade, Cristina Castaño, Canco Rodríguez y el Langui, entre otros.

Se trata de la adaptación televisiva de la película "Cuerpo de élite", que dirige también para la pequeña pantalla Joaquín Mazón.

Nova retransmite en directo el viernes a las diez de la noche la Gala de la Reina del Carnaval de las Palmas, y Atresseries emite a partir del lunes a las 22:30 horas la serie "Crossing Jordan".

En la madrugada del lunes, Movistar+ transmite la final de la Super Bowl, que este año enfrenta a New England Patriots y Philadelphia Eagles en uno de los eventos deportivos con más seguimiento televisivo a través del planeta. Pink cantará el himno antes del partido y Justin Timberlake actuará durante el descanso.

También el lunes, pero a las 22:00 horas, emite "Laird Hamilton. Pillar cada ola", un documental sobre el icono norteamericano del surf.

HBO estrena el lunes "Here and Now", del creador Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Versa sobre una familia formada por un profesor de filosofía (Tim Robbins), su obsesiva esposa (Holly Hunter), sus tres hijos adoptivos originarios de Liberia, Vietnam y Colombia (Jerrika Hinkon, Raymond Lee y Daniel Zovatto), y su única hija biológica (Sosie Bacon).

Netflix estrena el viernes la segunda entrega de su serie original "No necesitan presentación con David Letterman", con el actor George Clooney como protagonista.

Una aparentemente familia perfecta con grietas internas y secretos en la que uno de los hijos empieza a ver cosas que el resto no ve, generando la confusión sobre si se trata de una enfermedad mental o algo más, argumento que sirve para proponer una divertida, provocadora y universal reflexión sobre la sociedad norteamericana actual.

TNT despide, tras seis temporadas, la serie "Major Crimes", de la que emite los dos últimos capítulos el jueves a las 22:30 horas, pero el fin de semana se adelanta a San Valentín con el Cupido's Weekend, un especial en el que emitirá las películas "Ocho apellidos vascos", "Les doy un año", "Cuando te encuentre" y "Sexo en Nueva York 2", además de un maratón de "Younger" con los 6 primeros episodios de la cuarta temporada.

Regresa Peter Coyote a una serie de televisión como el juez retirado Henry Sullivan, un abuelo que dejará todo para buscar a su nieto Anthony, desaparecido mientras jugaba el día de su décimo cumpleaños. La serie, canadiense, se titula "The Disappearance", consta de seis episodios, y los dos primeros los estrena a las 22:00 horas del martes Calle 13.

El sábado, Canal Decasa suma a su plantilla a la diseñadora Laura Martínez del Pozo quien, en "Customiza tu casa" muestra cómo se puede aportar un toque personal y artesano a cada espacio de forma original y sencilla.

Odisea comienza febrero con nuevos contenidos exclusivos de Viceland, entre los que destacan nuevos capítulos de la serie sobre la industria de la moda "States of Undress" (martes, 22:30 horas), de la investigación sobre la marihuana "Weediquette" (miércoles, 22:30 horas), de la piratería informática con "Cyberwar" (jueves, 22:30 horas) y de "Nuts+Bolts" (viernes, 22:30 horas) sobre inventos e innovación.

