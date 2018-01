Sterling K. Brown, Globo de Oro al mejor actor de una serie dramática 8/01/2018 - 2:54

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Sterling K. Brown ganó hoy el Globo de Oro al mejor actor de una serie dramática por su papel en "This Is Us" en la 75 edición de los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

