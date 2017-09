'Pique' entre Juanma Castaño y Danae Boronat en Twitter por la situación de Cataluña ante el 1-O Ecoteuve.es 30/09/2017 - 18:37 0 Comentarios

Dos de los periodistas deportivos más reconocibles de España han mantenido este fin de semana una breve disputa dialéctica a través de Twitter en torno a la situación que se vive en Cataluña de cara a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

El primero en pronunciarse fue el director de 'El Partidazo' de la Cadena Cope, el gijonés Juanma Castaño, que se ha preguntado "quién hace el recuento y da cifras oficiales de todos los que nos quedamos en casa".

"¿La organización o la Policía Local?", ha cuestionado irónicamente, antes de definirse como "mayoría silenciosa", generando gran número de contenidos de uno y otro signo en la mencionada red social.

Ante estas palabras, una de las que reaccionó fue Danae Boronat, periodista de BeIn Sports, que sorprendida preguntó "¿cómo dices?".

Castaño entonces siguió argumentando y aumentó el pique. "Que en esta batalla que libráis por ver si hay más gente de un lado o de otro en las calles, nadie cuenta a los que siguen su vida normal", replicó, introduciendo a Danae en uno de los 'bandos' del problema al utilizar la segunda persona del plural en sus palabras.

Boronat no respondió en esta ocasión, si bien sí ha mostrado públicamente su postura en redes sociales en ocasiones anteriores, favorable al derecho a decidir. Sin ir más lejos, esta semana criticó la campaña del PP contra la "hispanofobia" asegurando que "me da mucha pena que hayan tenido que hacer esto para haceros creer lo que es mentira, no sé qué es la hispanofobia, no existe en Cataluña".

