Críticas a Juanma Castaño por decir que "los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de sus hijos"

Juanma Castaño ha recibido una lluvia de críticas en las redes sociales por una controvertida afirmación sobre el descanso de los futbolistas profesionales en El partidazo de Cope a raíz de la previa del Tottenham-Barça de Champions, que se disputa este miércoles (21.00).

El periodista Guillem Balagué ponía sobre la mesa el regular arranque del equipo inglés de la temporada poniendo de ejemplo a Harry Kane, su estrella, que apenas ha tenido vacaciones debido al Mundial y a que en agosto nació su segunda hija: "Me dijo que no había dormido ni se había podido ir de vacaciones".

Fue entonces cuando tomó la palabra Castaño para decir: "Los futbolistas, lo de los hijos tienen que gestionarlo de otra forma. Lo digo totalmente en serio". "¿Y qué van a hacer?", preguntó sorprendido un tertuliano a lo que prosiguió el locutor. "Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos. Lo digo totalmente en serio".

Ante el desacuerdo de los colaboradores, Castaño siguió con su discurso: "No seáis demagogos. El futbolista vive de su descanso". "Y el periodista", le espetaron. "Es distinto. Yo conozco jugadores que el peor momento de su carrera profesional ha sido cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños", dijo.

"Menos mal que no los paren, sino sería dramático", añadió Tomás Guasch con su peculiar humor mientras que también se escuchó "quieres salir en todos los zapping". "Lo pienso de verdad. Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los niños", sentenció el periodista de nuevo. [Lo puede escuchar AQUÍ a partir del 45.00].

La gilipollez que acaba de soltar @juanmacastano en la radio. "Los futbolistas no pueden levantarse por la noche a cuidar a los niños porque afecta a su descanso". TOCATE LAS NARICES.. ???????? @partidazocope #PartidazoCOPE

ya fuera de bromas, no escuchare mas @partidazocope hasta k @juanmacastano no pida perdon a las personas que cuida de los hijos durante todo el santo dia... considere k eso es un trabajo y k tambien tienen derecho a descansar

Pues si los futbolistas no pueden tener hijos... Los que somos médicos??? @juanmacastano @tjcope @partidazocope cuando llegues a Urgencias y tengamos que operarte o atenderte te diremos que tenemos que descansar para atenderte a las 8 de la mañana si llegas...

"Los futbolistas no pueden levantarse por la noche a atender a sus hijos" @juanmacastano . Qué vergüenza ajena.

@partidazocope Juanma Castaño se ha vuelto loco. Qué pasa que solo descansan los futbolistas los demás no trabajamos. Tíos que trabajan 2 horas. #PartidazoCOPE

"...los futbolistas no pueden levantarse por las noches a cuidar de sus hijos.." @juanmacastano tanto si lo dices para provocar como si realmente te lo crees me parece de lo más neandertal que he escuchado en mucho tiempo.#MeSobrasMucho #VuelveALaCueva @tjcope