Cachondeo en 'El partidazo' de Juanma Castaño por un "desagradable" eructo en directo: "¿Qué ha sido eso?"

Aunque nadie reconoció ser autor de la flatulencia, las risas delataron a Siro López

El Partidazo que presenta Juanma Castaño en Cope vivió un embarazoso momento en la madrugada de este lunes. Cuando el periodista daba la última hora sobre los partidos de Champions de Barça y Atlético, un extraño sonido sorprendió a todos: a uno de los colaboradores se le había escapado un eructo.

"¿Qué ha sido eso?", interrumpía su locución Castaño al mismo tiempo que otro colaborador decía: "¡Qué desagradable!". "Prefiero no saberlo, un poco de respeto", proseguía el presentador con tono serio.

Por su parte, Joseba Larrañaga tiraba de humor: "Es fácil hacer descarte. En el estudio no ha sido. Mónica [Marchante], por su puesto no ha sido porque tiene clase". "Por primera vez desde que estoy haciendo el programa no quiero saber quien ha sido porque es desagradable porque para mí es un tema serio", volvía a decir Castaño ante las risas de Siro López.

"Vamos a pasar del tema, sé perfectamente quien ha sido", finiquitaba Castaño. "De verdad, estos micros no se pueden hacer así", reía de nuevo Siro que, el principal sospechoso de la flatulencia. En ese momento, estaban en antena el propio Castaño, Larrañaga, Tomás Guasch, Siro López, Luis García, Mónica Marchante, Isaac Fouto y Guille Uzquiano. [El momento lo puede escuchar AQUÍ a partir del 9.27].

