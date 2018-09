'Hablar por hablar' se despide entre lágrimas de la SER con recuerdo a Gemma Nierga: "Este programa tenía que existir" Ecoteuve.es 28/09/2018 - 11:47 0 Comentarios

Adriana Mourelos y Macarena Berlín, emocionadas en el adiós al mítico programa de radio

Adriana Mourelos cogió este jueves las riendas del último Hablar por hablar en la Cadena SER. El mítico programa se despidió para siempre de las ondas casi 30 años después de que aterrizara en la radio nacional de la mano de Gemma Nierga, su creadora y presentadora durante sus primeros años de vida en Radio Barcelona.

"La de hoy es una madrugada distinta, porque es la última. Pero Hablar por hablar nos ha enseñado a relativizar tanto que sabemos que ni siquiera las despedidas son tan importantes. Hemos aprendido a tener las herramientas suficientes para entender que esta etapa ha terminado y que nos esperan nuevas ilusiones. La Cadena SER les seguirá y nos seguirá escuchando y que esta relación que hemos construido no tiene final", afirmó Mourelos antes de nombrar, una a una, a todas las personas que han hecho posible el espacio de la emisora de PRISA.

El programa recordó también a todas sus presentadoras, desde Gemma Nierga -para la que hubo recuerdos durante toda la noche-, hasta Mara Torres -la periodista que cogerá el lunes el testigo de las madrugadas con el Faro-, pasando por Macarena Berlín, la presentadora titular de la última etapa de Hablar por Hablar. Esta estuvo presente en el estudio central de la SER en el tramo final del programa para despedirse de la audiencia.

Adriana Mourelos reivindicó en el arranque el papel humano que ha jugado el espacio y cómo a través de las historias que contaban los oyentes se han adelantado durante tres décadas a los hechos que posteriormente irían ocupando los principales titulares de la prensa: desahucios, bebés robados o incluso el secuestro del Alakrana, del que se enteró en directo una mujer que tenía a su marido retenido en el atunero español.

"Se me sigue poniendo la piel de gallina escuchando esta sintonía", afirmó Mourelos, que no podía contener las lágrimas en su despedida al recordar cómo cumplió un sueño en las ondas de la SER. "Empecé de pequeña escuchando Hablar por hablar, he logrado estar aquí y hoy lo he despedido", afirmaba entre lágrimas.

"Son casi 30 años conversando, casi 30 años confesando secretos. [...] Casi 30 años demostrando que lo que importa siempre es contar. Contar lo que ocurre pero, sobre todo, contar con el otro. Casi 30 años desde que Gemma Nierga decidió que iban a ser ustedes los que hicieran este programa de radio", dijo recordando a su compañera, de la que prescindió la SER en junio de 2017 tras 30 años en la emisora.

Macarena Berlín tomó la palabra en los últimos compases del programa en los que participaron también Elena Sánchez y Manuela Rodríguez, que junto a Mourelos, serán reubicadas en El Faro de Mara Torres. "Este programa es la tradición oral llevada al siglo XXI, adaptada a la contemporaneidad, la necesidad que tenemos los humanos de sentarnos cuando los demás duermen. Para contarnos cosas y que nuestra vida no caiga en el olvido. Es la necesidad de sentirnos acompañados y trascender", aseguró la periodista.

"En Hablar por hablar descubrimos estudiando que el inventor de la radio buscaba un teléfono y el de la teléfono buscaba una radio. Desde esa casualidad histórica, este programa tenía que existir", concluyó Adriana Mourelos agradeciendo a los oyentes el apoyo durante estos 30 años.

Gracias equipo de @HablarporHablar ...nos hemos reído tanto y hemos llorado tanto. Gracias por esas palabras y esos momentos que hemos recogido juntas. pic.twitter.com/KZhHfXhihX — Macarena Berlín (@MacarenaBerlin1) 28 de septiembre de 2018

PUBLICIDAD