Mar Montoro se desnuda para Torito: "La gente se piensa que todo lo que hago gira en torno al sexo" 18/09/2018

La locutora habla para la revista 'Primera Línea' sobre sexo, relaciones y su trayectoria en la radio

Tras revolucionar el panorama radiofónico con programas Ponte a prueba o La Mar de noches, Mar Montoro se ha desnudado para Torito en la revista Primera Linea, donde ha hablado sin tapujos sobre el sexo, sus relaciones amorosas o las anécdotas que ha vivido y experimentado en primera persona en la radio.

A través de las preguntas de Torito, la presentadora ha explicado que le gustan los hombres "con las manos fuertes" y que le gusta sentirse "protegida". Además, sobre su propio físico asegura no considerarse "especialmente guapa, soy simpática y agradable" y reconoce que la cara es "su mejor carta de presentación".

Montoro ha pasado gran parte de su trayectoria profesional hablando sobre sexo, y asegura que todavía sus seguidores le siguen regalando "bolas chinas, vibradores, juguetes con mando a distancia, lubricantes, velas de masajes, pezoneras, látigos, cueros...". "La gente se piensa que todo lo que hago gira en torno al sexo", añade Montoro.

Por último, la presentadora confiesa haber tenido aventuras sexuales con cantantes y músicos de los que no cita nombres. "Los cantantes con los que he estado son todos unos sosos, no lo hice nunca en ningún camerino", asegura.

