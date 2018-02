Marta Sánchez confiesa a Alsina cómo surgió la idea del himno de España: "Fue un flash que tuve un día en la cama" Ecoteuve.es 19/02/2018 - 12:56 0 Comentarios

La cantante confiesa en Onda Cero que su acción no tiene ninguna "connotación política"

Marta Sánchez se ha colocado este lunes por sorpresa en el foco mediático después de que interpretara durante uno de sus conciertos una personal versión del himno de España. Su actuación se ha hecho enseguida viral a través de las redes sociales causando, como no podía ser de otra manera, un gran revuelo con críticas positivas y negativas a partes iguales.

La artista ha confesado durante una entrevista con Carlos Alsina en su programa de Onda Cero que se encuentra "abrumada" e "incrédula con todo lo que se ha liado". "No doy crédito. Estoy muy contenta porque no esperaba que esta idea fuese a tener tal repercusión. Me enorgullece porque no ha pasado desapercibido y se ha tenido en cuenta una acción que salió de mí con todo el amor", empezó diciendo antes de desvelar cómo se le ocurrió ponerle letra al himno de España.

"Salió esta idea cuando vivía en Miami porque añoraba a mi país y a mi gente de aquí", dijo asegurando que ninguna de las críticas ha conseguido hacerle daño. Además ha asegurado que su acción está desprovista de cualquier "connotación política". "Se me ocurrió la idea mucho antes de que todo esto ocurriera en España", prometió.

"Fue un flash que tuve un día en la cama y ha sido el himno porque es una música que nunca la habían hecho en balada como yo, sino que era más una marcha con un ritmo incómodo y duro, nada melódico", declaró alegando que la letra "es muy personal": "Es una experiencia de una persona que se va fuera de aquí para trabajar o por una fuerza mayor. Esta canción pertenece a todos los que hemos nacido aquí".

Y entre todos los mensajes positivos que ha recibido, se encuentran los de los líderes del Partido Popular y Ciudadanos: "He recibido la felicitación de ministros, no me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera, me hacen ilusión todas las felicitaciones porque son españoles", afirmó antes de sentenciar: "Si mi letra acaba siendo la letra del himno me voy a la tumba tranquila".

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

