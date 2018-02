Carlos Herrera tilda de "estercolero" a TV3 tras la entrevista a Inés Arrimadas Ecoteuve.es 8/02/2018 - 18:17 0 Comentarios

La política de Ciudadanos acudió el pasado sábado a 'Preguntes Freqüents'

Carlos Herrera ha atacado duramente a TV3 en la mañana de este jueves en COPE haciéndose eco de la entrevista que concedió Inés Arrimadas al programa Preguntes Freqüents. El tono de la charla, así como determinadas preguntas fueron muy críticadas. Incluso, Andrea Levi, vicesecretaria de estudios y programas del PP, afirmó que no pisaría el espacio denunciando "linchamientos a los entrevistados no indepes".

"Yo no sé por qué Inés Arrimadas va a TV3 cuando la llaman. Hay gente a la que le gusta ir de excursión a los vertederos, pero vamos, digamos que no es lo normal. ¿Quién en su sano juicio que no es de esta panda puede ir de invitado a un estercolero como es TV3", ha empezado diciendo muy serio a sus oyentes.

"A que te salga un tal Oriol Barnils, que valiente personaje, a preguntarle por su padre policía en los 70, etcétera, etcétera. Esto no le preguntan al padre de Lluís Llach, al de Puigdemont, Marta Rovira que también tenían, que estos eran directamente colaboradores del Régimen, pero sí a Inés Arrimadas", ha continuado.

El locutor no entiende la decisión de la política de Ciudadanos: "Pero Inés Arrimadas, ¿para qué vas a TV3?. Hay que hacer como ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo o Andrea Levy. Ahí no se va. Y no se pierde el tiempo en estas cuestiones".

PUBLICIDAD